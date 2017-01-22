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В ночном клубе Кропивницкого клиент с гранатой сорвал веселье http://www.segodnya.ua/img/article/7905/85_main.1485088878.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/85_tn.1485088878.jpg Другие регионы Мужчину задержали прибывшие по вызову правоохранители

В ночном клубе Кропивницкого клиент с гранатой сорвал веселье

Сегодня, 14:39

Мужчину задержали прибывшие по вызову правоохранители

Мужчину задержали. Фото: ugolovka.com
Мужчину задержали. Фото: ugolovka.com

В одном из развлекательных заведений Кропивницкого нашли гранату. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По словам правоохранителей, инцидент произошел в субботу вечером.

"Неизвестный гражданин достал из кармана предмет, похожий на гранату и положил ее на стол. Стражи порядка оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы. 60-летнего мужчину, который принес взрывоопасный предмет, сразу задержали и доставили в городской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", – пояснили в полиции.

Взрывотехники изъяли опасный предмет и направили на исследование.
изъяли, специалисты, задержали, происшествия, взрывотехники, патрульные, обнаружили
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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