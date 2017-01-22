В ночном клубе Кропивницкого клиент с гранатой сорвал веселье

В одном из развлекательных заведений Кропивницкого нашли гранату. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По словам правоохранителей, инцидент произошел в субботу вечером.



"Неизвестный гражданин достал из кармана предмет, похожий на гранату и положил ее на стол. Стражи порядка оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы. 60-летнего мужчину, который принес взрывоопасный предмет, сразу задержали и доставили в городской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", – пояснили в полиции.

Взрывотехники изъяли опасный предмет и направили на исследование.