В ночном клубе Кропивницкого клиент с гранатой сорвал веселье
Мужчину задержали прибывшие по вызову правоохранители
В одном из развлекательных заведений Кропивницкого нашли гранату. Об этом сообщает патрульная полиция города.
По словам правоохранителей, инцидент произошел в субботу вечером.
"Неизвестный гражданин достал из кармана предмет, похожий на гранату и положил ее на стол. Стражи порядка оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы. 60-летнего мужчину, который принес взрывоопасный предмет, сразу задержали и доставили в городской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", – пояснили в полиции.
Взрывотехники изъяли опасный предмет и направили на исследование.
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