В Светловодске мужчину убили и спрятали тело под автомобилем

Полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Светловодска. Как рассказали правоохранители, тело мужчины в его гараже обнаружила дочь – преступник спрятал тело в смотровой яме.

"Смотровая яма была закрыта досками, над ней стоял автомобиль, который принадлежал покойному, двери в гараж заперты на навесной замок, а ворота – на внутренний засов. При осмотре тела обнаружили многочисленные телесные повреждения", – пояснили в полиции Кировоградской области.

Выяснилось, что потерпевший некоторое время проживал с женщиной и ее сыном. Между мужчинами постоянно возникали конфликты. Даже после того, как гражданские супруги разошлись, ссоры не прекращались.

"Во время очередной конфликтной ситуации младший оппонент начал выяснять отношения с бывшим родственником, в результате чего нанес ему травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью. Понимая, что совершил тяжкое преступление, 28-летний злоумышленник решил "замести" следы, поэтому спрятал тело мужчины в гараже, а сам, продав жилье, выехал на постоянное жительство в другую область вместе с матерью", – добавили в полиции.

Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.