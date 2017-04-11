В Винницкой области нашли село велосипедистов

Вчера, 12:23

Двуколесных транспортных средств здесь больше, чем людей

В Винницкой области селяне пересели на велосипеды. Фото: dpchas.com.ua
В Винницкой области селяне пересели на велосипеды. Фото: dpchas.com.ua

В Винницкой области живет целое село велосипедистов. В каждом дворе – по четыре, а то и больше транспортных средств. Из-за этого движение в Павловке больше напоминает велогонки. Служебный транспорт местных медиков – тоже велосипеды. В специальные корзины вставляют оборудование и медикаменты. Как говорит сельский голова – велосипед хоть и дорогой, но самый желанный подарок для местных на все праздники. Местные власти не скрывают – чтобы Павловка носила звание самого "велосипедного" села области, нужно полностью отремонтировать тротуары и сделать велодорожки. Сделать это планируют уже в следующем году.
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Источник:

"Сегодня"

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