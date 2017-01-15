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В Винницкой области найти убийцу помогла вставная челюсть http://www.segodnya.ua/img/article/7883/82_main.1484489670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/82_tn.1484489670.jpg Другие регионы Трагедия разыгралась в одном из баров

В Винницкой области найти убийцу помогла вставная челюсть

Сегодня, 16:12

Трагедия разыгралась в одном из баров

Вставная челюсть стала уликой. Фото: startsmile.ru
Вставная челюсть стала уликой. Фото: startsmile.ru

На берегу Южного Буга рыбак нашел труп мужчины. Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, погибший был без одежды и прикрыт камышом

"Эксперты зафиксировали на голове и лице погибшего телесные повреждения, повсюду были следы крови. Также были зафиксированы следы волочения тела погибшего. Правоохранители установили, что погибший – 61-летний житель Гайсинского района", – пояснили в полиции.

К поискам преступника привлекли кинологов со служебными собаками, которые привели оперативников к местному бару. Там эксперты зафиксировали следы крови и обнаружили искусственную челюсть, которая вероятно могла принадлежать погибшему.

"В день совершения преступления оба мужчины пошли в местный бар, где за рюмкой праздновали Старый Новый год. После закрытия заведения около часа ночи на улице мужчины поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. В результате подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов в область головы. Через некоторое время от полученных повреждений мужчина скончался на месте", – пояснили в полиции.

По словам злоумышленника, испугавшись ответственности, он решил скрыть труп, сняв с него одежду, чтобы имитировать ограбление.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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