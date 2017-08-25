В Винницкой области локомотив вспыхнул на ходу
Машинист успел отцепить вагоны с пассажирами
В Винницкой области сгорел локомотив. Фото: ГСЧС
В Винницкой области сгорел локомотив. Фото: ГСЧС
В Винницкой области сгорел локомотив. Фото: ГСЧС
В Винницкой области сгорел локомотив пригородного поезда. Об этом сообщает ГСЧС.
Как рассказали в ведомстве, пожар произошел вечером 24 августа.
"Машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, где находилось 25 пассажиров. Резервный локомотив транспортировал пассажиров к месту назначения", – пояснили спасатели.
Благодаря действиям машиниста локомотива и бойцов ГСЧС погибших и пострадавших во время инцидента не было.
Напомним, в Херсоне два человека погибли в огне.
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