В Винницкой области локомотив вспыхнул на ходу

В Винницкой области сгорел локомотив пригородного поезда. Об этом сообщает ГСЧС.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел вечером 24 августа.

"Машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, где находилось 25 пассажиров. Резервный локомотив транспортировал пассажиров к месту назначения", – пояснили спасатели.

Благодаря действиям машиниста локомотива и бойцов ГСЧС погибших и пострадавших во время инцидента не было.

Напомним, в Херсоне два человека погибли в огне.