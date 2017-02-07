Пострадавшего без сознания доставили в больницу, а дебошира лишь посадили под домашний арест

В Запорожье бывший милиционер проломил голову патрульному. Это произошло в одном из райотделов города. За хулиганство туда доставили мужчину, а когда сняли наручники, тот набросился на полицейского с кулаками.

Поздним вечером в центре Запорожья двое мужчин кричали и нецензурно ругались. Услышав пьяные крики, прохожие вызвали полицию. Патрульные задержали одного из дебоширов и привезли в райотдел.

Когда с хулигана сняли наручники, он ударил патрульного кулаком в голову. "Скорая" забрала полицейского без сознания. Диагноз – сотрясение мозга и перелом костей черепа.

"Это тупая травма, которая повлекла повреждение тонких костей синусов придаточных пазух носа. Лобная пазуха повредилась без повреждения мозга", – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением запорожской городской больницы скорой помощи Дмитрий Ивахненко.

"Завтра должны делать операцию, устанавливать пластину титановую", – сообщил отец пострадавшего Александр Жемков.

По данным отца пострадавшего, сына ударил бывший сотрудник ГАИ. После нападения его отправили за решетку, но суд изменил меру пресечения на домашний арест.

"Этот человек имеет какую-то "крышу" в МВД, он не раз привлекался к уголовной ответственности, но это ему сходило с рук, и он просто выходил из райотдела, ногой открывая дверь, вот и все", – рассказал Александр Жемков.

Пообщаться с драчуном журналистам не удалось. В полиции не сообщают ни имени, ни адреса. Известно, что ему 29 лет, и он раньше работал в "органах".

"Сразу же было открыто уголовное производство. Человек, который нанес телесные повреждения полицейскому, был задержан. Независимо от того, бывший ли он полицейский, действующий ли он полицейский – человек, который совершил преступление, должен быть привлечен к ответственности", – подчеркнул начальник управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

За нападение на полицейского мужчине грозит пять лет лишения свободы. А патрульному Владимиру Жемкову предстоит длительная реабилитация.