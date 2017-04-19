В Запорожье ликвидировали банду грабителей

Сегодня, 12:12

Жертвами преступников становились предприниматели

Преступников задержали. Фото: tv5.zp.ua
Преступников задержали. Фото: tv5.zp.ua

Банду, которая на протяжении нескольких лет грабила предпринимателей, задержали в Запорожье. Одним из злоумышленников оказался бывший милиционер. Для ограбления своей жертвы преступники разработали дерзкий план и сделали подкоп под автостоянку, где жертва парковала машину. Несмотря на то, что преступников взяли на "горячем", один из них успел ударить женщину-предпринимателя гантелей по голове.
ограбление, Запорожье, преступления, предприниматели, задержан
Источник:

"Сегодня"

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