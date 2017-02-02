В Запорожье осужденный отправил в тюрьму охранника СИЗО

Сегодня, 03:15

Мужчина получил крупную взятку в размере 60 тысяч гривен, однако в суде свою вину так и не признал 

Фото: AFP
Фото: AFP

В Запорожье на взятке от осужденного поймали заместителя начальника Запорожского СИЗО по режиму охраны и оперативной работы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"В феврале прошлого года заместитель начальника Запорожского СИЗО получил неправомерную выгоду от осужденного в размере 60 тысяч гривен за инициирование перед руководством УГПтСУ в Запорожской области вопроса о непереведении последнего в другое исправительное учреждение для отбывания наказания и предоставление возможности осужденному, вопреки действующему законодательству, возможности беспрепятственного пользования средствами мобильной связи", – рассказывают в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал.

Суд признал замначальника СИЗО виновным и назначил наказание в виде пяти лет заключения с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией всего личного имущества.

Напомним, в больнице Киева скончался задержанный за кражу житель Прилуцкого Волынской области, 1996 года рождения.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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