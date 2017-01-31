В Запорожье во время ремонта в квартире люди случайно разрушили гнездо летучих мышей (видео)

Сегодня, 22:00

Опешившие строители вызвали зоозащитников, такого крупного гнезда те тоже раньше не видели


В Запорожье во время ремонта в квартире люди случайно разрушили гнездо летучих мышей. Они устроились там на зимнюю спячку. Приютить беспризорных животных – вызвались в Харьковском эко-парке.

Зимовье летучих мышей обнаружили в ходе ремонта. Четыреста особей прятались в деревянном каркасе балкона за слоем стекловаты. Мышей там было слишком много. Опешившие строители вызвали зоозащитников. Такого крупного гнезда те тоже раньше не видели.
ремонт, Запорожье, летучие мыши
Источник:

"Сегодня"

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