В Запорожье во время ремонта в квартире люди случайно разрушили гнездо летучих мышей (видео)

Опешившие строители вызвали зоозащитников, такого крупного гнезда те тоже раньше не видели

В Запорожье во время ремонта в квартире люди случайно разрушили гнездо летучих мышей. Они устроились там на зимнюю спячку. Приютить беспризорных животных – вызвались в Харьковском эко-парке.

Зимовье летучих мышей обнаружили в ходе ремонта. Четыреста особей прятались в деревянном каркасе балкона за слоем стекловаты. Мышей там было слишком много. Опешившие строители вызвали зоозащитников. Такого крупного гнезда те тоже раньше не видели.