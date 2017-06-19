ФОТОФАКТ. В Железном Порту экстремалы на квадроциклах покоряли песок и болото

В Железном Порту Херсонской области на берегу Черного моря прошел первый Всеукраинский фестиваль квадроциклистов. Среди участников были представители из разных уголков Украины: из Киева, Днепра, Полтавы, Харькова и Сум.

"Участники соревновались в мото-квестах, заездах по болоту, а также в водных заездах на гидроциклах", — рассказали нам организаторы фестиваля. Кроме "взрослых" игр, провели и детские соревнования. Фестиваль собрал десятки зрителей.