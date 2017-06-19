ФОТОФАКТ. В Железном Порту экстремалы на квадроциклах покоряли песок и болото

Сегодня, 20:51

Среди участников были представители из разных уголков Украины


На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

На квадроциклах. Фото: pik.ua

В Железном Порту Херсонской области на берегу Черного моря прошел первый Всеукраинский фестиваль квадроциклистов. Среди участников были представители из разных уголков Украины: из Киева, Днепра, Полтавы, Харькова и Сум.

"Участники соревновались в мото-квестах, заездах по болоту, а также в водных заездах на гидроциклах", — рассказали нам организаторы фестиваля. Кроме "взрослых" игр, провели и детские соревнования. Фестиваль собрал десятки зрителей.
фестиваль, квадроцикл, песок, соревнования, участники
Источник:

"Сегодня"

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