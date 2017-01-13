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В Житомире с понедельника возобновят занятия в школах после карантина http://www.segodnya.ua/img/article/7881/45_main.1484333216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/45_tn.1484333216.jpg Другие регионы В течение последних двух недель в Житомире наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметил в Житомирской ОГА

В Житомире с понедельника возобновят занятия в школах после карантина

Сегодня, 20:46

В течение последних двух недель в Житомире наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметил в Житомирской ОГА

Карантин в школах Житомира закончится 16 января. Фото: Pixabay
Карантин в школах Житомира закончится 16 января. Фото: Pixabay

В Житомире с понедельника, 16 января, возобновят учебный процесс в школах после карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"Решение о возобновлении занятий в школах после карантина, введенного в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения, приняли сегодня, 13 января, члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сообщил начальник управления образования и науки Житомирской облгосадминистрации Вадим Калинин.

По данным Житомирского городского совета, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Житомире не имеет эпидемического характера. Об этом шла речь сегодня во время рабочего совещания заместителя городского головы Дмитрия Ткачука с руководителями управления здравоохранения городского совета, управления образования городского совета и представителями Житомирского горрайонного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"Благодаря временной приостановке учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Житомира произошло снижение удельного веса заболеваемости детей в общей заболеваемости по городу", – отмечают в горсовете.

Уровень заболеваемости ниже еженедельного порогового уровня на 47,3%. В течение последних двух недель в Житомире наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"С 16 января возобновится обучение после карантина также во всех школах Житомирской области", – сообщили в Житомирской ОГА.

Напомним, в Житомире из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с 19 декабря было приостановлено обучение в школах.

Также в Житомирской области 20 декабря, учитывая большую заболеваемость детей, с целью недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний в большинстве районов был объявлен карантин. В некоторых районах области обучение в школах возобновили с 10 января.
Украина, школа, Житомир, грипп, ОРВИ, карантин, учеба, ога, калинин
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Источник:

УНИАН

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