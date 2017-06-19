В Житомирской области детей и больных кормили опасными жирами

В Житомирской области разоблачили механизм поставки фальсификата сливочного масла в детсады и больницы. Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, под видом масла поставляли смесь соединений на основе трансжиров неизвестного происхождения.

"Одна из бизнес-структур стала победителем открытых торгов на поставку сливочного масла в сады и школы двух районных центров области, детскую клиническую больницу, дом-интернат, противотуберкулезный диспансер и санаторий. Продукция поставлялась через фирму-посредника, которая собственных мощностей для производства не имела и закупала масло сомнительного качества в Ровенской и Киевской области", – пояснили СБУ.

По заключению экспертов, содержание жиров животного происхождения в исследованных образцах псевдомасла, взятых из двенадцати различных заведений, не превышал 1%, что может повредить здоровью людей, особенно детей. В соответствии с требованиями масло должно быть изготовлено исключительно из сливок или коровьего молока.

Сейчас происходят санкционированные обыски в помещениях фигурантов дела в трех областях Украины, изымается финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и фальсифицированная продукция, а также компоненты для ее изготовления.





