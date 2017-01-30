В Житомирской области селяне устроили массовую драку с полицией

В одном из сел Пулинского района правоохранителям пришлось отбиваться от группы молодых людей. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

"На обратном пути в отделение дорогу служебному автомобилю заблокировал "Ford Sierra", оставленный владельцем прямо на проезжей части на центральной улице села. Сам водитель авто находился неподалеку, однако на замечания полицейских отреагировал неадекватно и освобождать дорогу категорически отказался. В ходе общения с мужчиной стало очевидным, что он находится в состоянии опьянения. После предложения проехать на медицинское освидетельствование водитель повел себя еще более агрессивно, и, кроме словесных оскорблений, попытался применить кулаки. К конфликту, который перерос в драку, присоединились и 5 пассажиров "Ford Sierra", – рассказали в полиции.

Физическое выяснение отношений прекратилось только после предупреждения полицейских о применении оружия. Одновременно на подмогу прибыла еще одна следственно-оперативная группа. В результате были задержаны 5 мужчин, возрастом от 23 до 32 лет, жители соседнего села. У всех по результатам медицинского освидетельствования установлено пребывание в состоянии алкогольного опьянения.



У полицейских диагностированы ушибы лица и тела, один из них в настоящее время госпитализирован и находится на стационарном лечении. Молодым людям же грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.





