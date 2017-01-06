В Житомирской области сгорели два человека
Пламя полностью охватило дом, в котором находились жертвы
В Житомирской области погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в с Невировка.
"Во время тушения пожара внутри дома, в одной из комнат на полу, обнаружили тело 62-летнего владельца дома. Во время разборки обгоревших конструкций на веранде спасатели также обнаружили тело 48-летнего мужчины", – пояснили в ГСЧС.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
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