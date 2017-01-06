В Житомирской области сгорели два человека

В Житомирской области погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в с Невировка.

"Во время тушения пожара внутри дома, в одной из комнат на полу, обнаружили тело 62-летнего владельца дома. Во время разборки обгоревших конструкций на веранде спасатели также обнаружили тело 48-летнего мужчины", – пояснили в ГСЧС.

Причины возникновения пожара устанавливаются.