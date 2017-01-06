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В Житомирской области сгорели два человека http://www.segodnya.ua/img/article/7860/23_main.1483710301.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/23_tn.1483710301.jpg Другие регионы Пламя полностью охватило дом, в котором находились жертвы

В Житомирской области сгорели два человека

Сегодня, 15:42

Пламя полностью охватило дом, в котором находились жертвы

В огне погибли два человека. Фото: ГСЧС
В огне погибли два человека. Фото: ГСЧС

В Житомирской области погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в с Невировка. 

"Во время тушения пожара внутри дома, в одной из комнат на полу, обнаружили тело 62-летнего владельца дома. Во время разборки обгоревших конструкций на веранде спасатели также обнаружили тело 48-летнего мужчины", – пояснили в ГСЧС.

Причины возникновения пожара устанавливаются.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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