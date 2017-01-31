Военнослужащие сдали два грузовика на металлолом

В Сумской области военнослужащие одной из военных частей сдали на металлолом два грузовика, ГАЗ-52 и ГАЗ-53 и получили за это деньги. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В 2014 году эти грузовики поступили в военную часть во время мобилизации и использовались в районе выполнения заданий.



В конце 2016 года они вернулись в пункт постоянной дислокации военной части, а в декабре их сдали в пункт приема металлолома.



Военная прокуратура Сумского гарнизона проводит по этому факту досудебное расследование. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины ("Похищение военнослужащим военной техники в условиях особого периода").