Вокруг николаевских патрульных вспыхнул скандал

Сегодня, 04:14

Местные жители сняли видео, на котором видно, как двое правоохранителей скручивают седовласого мужчину


В Николаеве вокруг патрульных разгорелся скандал – местные жители сняли видео, на котором видно, как двое правоохранителей скручивают седовласого мужчину.

Это видео вызвало волну возмущения среди горожан, которые расценили это, как нападение полицейских на пенсионера.

По словам патрульных, превышения полномочий в данном случае не было – они задержали водителя, который нарушил правила парковки, а после отказался предъявить документы и попытался сбежать.
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Источник:

"Сегодня"

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