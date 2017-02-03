Янтарь из Житомира направляли в Европу и на Дальний Восток

СБУ обнаружила в Житомире подпольный цех по обработке янтаря и полудрагоценных камней

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Житомире подпольный цех по обработке янтаря, бериллов, кварца и топазов, незаконно добытых в северных районах Житомирской области.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, злоумышленники организовали нелегальное производство в автомобильных боксах одного из гаражных кооперативов областного центра. Во время обысков в подпольном цехе сотрудники спецслужбы обнаружили специальное оборудование – станки для огранки камня. Изъято 5 кг необработанного янтаря-сырца, 10 полудрагоценных кварцев и по несколько килограммов бериллов и топазов, а также 0,5 кг обработанного камня.

По информации СБУ, после огранки организаторы подпольного цеха через посредников переправляли камни в страны Европы и Дальнего Востока.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия в рамках спецоперации по блокированию незаконного янтарного промысла в Житомирской области.