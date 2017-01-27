Запорожцы жалуются в соцсетях на стаи бродячих собак (видео)

Сегодня, 19:01

Особенно боятся нападения одичавших собак пенсионеры, мамы с колясками и дети, идущие из школы


Жители Космического микрорайона Запорожья жалуются в соцсетях на огромную стаю бездомных собак, которая разгуливает по улицам.

На днях жильцы Коммунарского района даже сняли видео о том, как животные невольно мешают и водителям, выходя всей стаей на проезжую часть, и пешеходам, преграждая полностью тротуар.

Особенно боятся нападения одичавших собак пенсионеры, мамы с колясками и дети, идущие из школы.

 
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