Запорожские чиновники присвоили 12 млн грн, предназначенных для переселенцев

Чиновницы оформляли документы для получения пенсий и компенсаций на оплату жилья для лиц, которые проживают на неподконтрольных территориях

Запорожские чиновники присваивали бюджетные деньги, предназначенные людям, бежавшим от войны. Средства вывозили на неподконтрольные Киеву территории

Выплаты для переселенцев присваивали работницы Управления труда и соцзащиты одного из районов Запорожья и банковские служащие. Чиновницы оформляли документы для получения пенсий и компенсаций на оплату жилья для лиц, которые проживают на неподконтрольных территориях. В банке открывали счета и с них снимали миллионы.

В декабре прошлого года сотрудники СБУ задержали двух курьеров. Перевозили сто тысяч гривен через линию разграничения. Теперь задержали организаторов преступной схемы – это трое служащих районного управления соцзащиты. Чиновницы обналичили в общей сложности более 12-ти миллионов гривен бюджетных средств. В самом управлении случившееся не комментируют.

В отношении подозреваемых начато уголовное производство по четырем статьям, в том числе и создание террористической организации. Чиновницам грозит 15 лет за решеткой, сейчас подозреваемые – под домашним арестом.