Заседание Полтавской горадминистрации закончилось дракой

Люди потребовали, чтобы мэр города Александр Мамай созвал внеочередную сессию, где должен решиться вопрос скандального строительства в арке жилого дома

Потасовкой закончилось заседание Полтавской городской администрации – на него пришли противники нелегальной застройки в городе.

Люди потребовали, чтобы мэр города Александр Мамай созвал внеочередную сессию, где должен решиться вопрос скандального строительства в арке жилого дома.

5 апреля в драке с представителями застройщика ножем ранили одного из протестующихю. Однако, Мамай отказался, и люди стали блокировать выход из зала заседаний, из-за чего возникла потасовка.