Заседание Полтавской горадминистрации закончилось дракой

Сегодня, 04:54

Люди потребовали, чтобы мэр города Александр Мамай созвал внеочередную сессию, где должен решиться вопрос скандального строительства в арке жилого дома


Потасовкой закончилось заседание Полтавской городской администрации – на него пришли противники нелегальной застройки в городе.

Люди потребовали, чтобы мэр города Александр Мамай созвал внеочередную сессию, где должен решиться вопрос скандального строительства в арке жилого дома.

5 апреля в драке с представителями застройщика ножем ранили одного из протестующихю. Однако, Мамай отказался, и люди стали блокировать выход из зала заседаний, из-за чего возникла потасовка.
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Источник:

"Сегодня"

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