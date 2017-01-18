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Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7894/43_main.1484744729.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/43_tn.1484744729.jpg Другие регионы Суд вынес суровый приговор стороннику самопровозглашенных республик

Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе

Сегодня, 15:03

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Боевика осудили. Фото: AFP
Боевика осудили. Фото: AFP

Жителя Николаева отправили за решетку за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, мужчина вступил в ряды противника еще в 2014 году.

"Сначала он находился в составе "управления гуманитарных операций", специализировавшегося на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел в "батальон специального назначения "Вымпел ", в котором принимал активное участие в боевых действиях", – пояснили в СБУ.

Боевика задержали, когда он вернулся в родной город на время "отпуска". Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили двухсотграммовую тротиловую шашку с двумя детонаторами и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами. Решением суда боевик на восемь лет отправился в тюрьму.

Напомним, в Луганской области боевики обстреляли полицейских. Инцидент произошел 17 января, во время выезда правоохранителей на вызов.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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