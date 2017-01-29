Священники УПЦ готовятся нести служение в военных частях и на полигонах

На днях в Киеве состоялась первая лекции в рамках курса "Духовно-пастырское окормление военнослужащих и капелланство". Семинаристы в течение полугода обучаться нести духовное служение в армии, и после вступления в сан смогут служить в армии в качестве каппеланов , об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Первую лекцию курса воспитанникам Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) прочитал глава Синодального военного отдела УПЦ митрополит Августин (Маркевич)."Сегодня капелланское служение в армии крайне важно, особенно в боевых условиях. Ведь каждый третий военнослужащий прихожанин нашей Церкви и нуждается в духовной опеке. Мы начинаем готовить военных капелланов. Будущих священников необходимо ознакомить с особенностями военного служения еще во время учебы", – отметил митрополит Августин.

Фото: УПЦ

Курс прослушают семинаристы-выпускники, обучение продлится полгода. "Семинаристы ознакомятся с военным, госпитальным и тюремным капелланством. Основное направление курса – капелланство в вооруженных силах Украины. Этому будет предоставлено особое внимание, посвящены лекции и практические занятия", – рассказал заместитель главы Синодального военного отдела УПЦ архимандрит Лука.

Учебный курс "Духовно-пастырское окормление военнослужащих и капелланство" будет проходить в течение одного учебного семестра во всех духовных заведениях УПЦ.

Фото: УПЦ

Большинство священников-преподавателей имеют опыт прохождения срочной службы в армии. В преподавательский состав будут привлекать специалистов из военных учебных заведений. Лекции прослушают 50 семинаристов, также предусмотрены практические занятия с выездом в воинские части и на полигоны. Слушатели курса в течение трех лет после хиротонии будут служить на приходах, после чего смогут нести капелланское служение в армии.