"Может помочь только Господь": матери пленных украинских военных встретились с Онуфрием

На днях священники Украинской Православной Церкви на неподконтрольной территории получили доступ к военнопленным для исповеди. Накануне Пасхи предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий встретился в своей резиденции с семьями пленных из разных регионов страны.

- Я верующий человек, который хочет помочь. Это очень сложно. Некоторые учреждения, которые причастны к удержанию пленных, к нам прислушиваются. А некоторые просто нас посылают: "идите себе и не вмешивайтесь в наши дела". Я не эксперт, я не знаю, какие есть аргументы, почему нельзя отпустить. А мы просим, чтобы забыли аргументы и вспомнили милосердие, – обратился к собравшимся женщинам митрополит.

"Некоторые учреждения, которые причастны к удержанию пленных, к нам прислушиваются. А некоторые просто нас посылают: "идите себе и не вмешивайтесь в наши дела", – рассказал митрополит.

Несколько десятков матерей и жен военнопленных вошли в кабинете митрополита. Все они – прихожанки УПЦ, которые верят, что Церковь может повлиять на т.н. "власти" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Большинство женщин приезжают в Киев регулярно – встретиться с СБУ, с представителями Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ, со всеми, кто может помочь освободить пленных или хотя бы рассказать, что с ними. Кто-то знает, в какой колонии, и даже в какой камере находится их родственник, другие же ищут тех, кого в СБУ называют "пропавшими без вести".

- Будет Пасха, можно передать мальчикам посылки? В Макеевскую колонию? – спрашивает у митрополита одна из женщин.

- Если они согласятся у нас взять, то мы передадим. Я не знаю, они примут, или нет. Если они не захотят отсюда брать, там сложная система, они все проверяют, подозревают, что что-то подложили…Может они согласятся, чтобы там на месте священники передали что-то. Мы не готовы пока дать ответ, – отвечает владыка.

Матери в кабинете митрополита

- Раньше у нас вообще не было доступа, а сейчас священникам разрешили исповедовать пленных, – поясняет митрополит.

- Ну слава Богу! – радуется одна из матерей.

- Мы готовы поехать на ту сторону. Может церковь поможет, чтобы мы приехали и там сами пообщались…

- Была у нас такая попытка, мы обращались к священникам, пока нет такой возможности, – отвечает митрополит Онуфрий.

- Ну может еще раз попробовать?

- Мы будем пробовать. Вы напишите все свои предложения, владыка Климент этим занимается по нашему благословению, будем просить.

- 1027 дней назад мой сын попал в плен под Ровеньками в Луганской области. На телевидении показывали фотографии. Но на сегодняшний день я не знаю, что происходит. Может мы, матери, соберемся и с Вашим благословением поедим туда, может Церковь нам поможет. Каждая готова туда ехать, мы ничего не боимся, – просит владыку председатель союза матерей "Защита" в Полтаве Лидия Мисюренко,

После слов женщины большинство матерей одобрительно кивают.

- Будем узнавать. Наверное, будут у них свои условия, если это возможно, – отвечает митрополит.

- Нужно ехать и разговаривать. Если мы будем молчать, нас уже забыли. Нужно стучать, рассказывать о своей боли. Такое ощущение, что у нас в Украине войны нет. Евровидения, концерты – это радует общество, а у нас беда такая, - продолжает Лидия Мисюренко.

Фото: pravlife.org

- У нас парни сидят третий год в плену. Там нет ни одного здорового человека. Такое ощущение, что награды дают посмертно, будто так модно. Есть живые, мы знаем, где они, мы знаем, где в какой камере сидит. Я очень прошу, помогите нам! Никакую работу не ведут, а если ведут – то нет результата. Почему не ценят человеческая жизнь? Когда будет правда, когда будут ценить обычных граждан? Людей даже не ищут, потому что это оккупированная территория, – рассказывает молодая женщина.

После этих слов она начинает плакать, а следом за ней – и другие. Ближе к владыки выходит пожилая женщина в темном платке:

- У меня два сына. Может помочь только Господь, чтобы я не делала. Один Он, к кому я могу обратиться в любое время суток. Хотя мне тяжело. Иногда приходится поддерживать других. Когда приносишь данные в СБУ, никто не проверяет. Я им прямым текстом говорю: "Вам не болит, это не ваше. А у меня болит".

- Если бы в свое время ввели военное положение, Международный Комитет Красного Креста давно бы уже знал, где наши дети, – говорит Лидия Мисюренко. – Пусть они и были бы в плену, но был бы облегченный вариант. Матери знали бы, где их дети и что с ними. А так мы не спим и не дышим. Стыдно жить, позор нам всем! Это крик душы, простите, владыка

- Мы понимаем, – отвечает митрополит – Будем молиться. Где невозможно сделать человеку, может Господь. Мы не должны быть равнодушны к чужому горю и надеяться на Бога. Верю и надеюсь, что будет результат. Может не всех освободят, но я думаю, что лед уже тронулся.

Напомним, несколько месяцев назад советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил о том, что в плену т.н. "ДНР" и "ЛНР" находятся 110 человек. При этом, Международный комитет Красного Креста получил более 500 обращений от родственников пропавших в результате конфликта украинцев. Согласно Минским соглашениям, обмен "всех на всех" должен был произойти еще в прошлом году, однако десятки украинских семей до сих пор не знают, что происходит с их родственниками.