Что означают образы ангела, тельца, льва и орла на иконах святых, написавших книги Евангелия

Эта тема родилась из вопроса читателя нашей рубрики и звучал он так: "Есть четверо евангелистов. У каждого из них свое изображение, причем обязательно с какими-то природными знаками. Матфей изображен в виде ангела, Марк — это лев, Лука — крылатый бык, а Иоанн — орел. Объясните, почему именно эти символы? Откуда они взялись и что конкретно обозначают?"

Вопрос этот показался нам настолько интересным и объемным, что мы решили сделать его главной темой этого номера. Вместе с пресс-секретарем Блаженнейшего митрополита Онуфрия архимандритом Пафнутием мы вооружились Священным Писанием, книгами о Жизни святых апостолов, чтобы разобраться в символизме изображения икон Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

ЛЕВ: АПОСТОЛ МАРК

"О крылатом мифическом существе, олицетворяющем разные качества восприятия человеком Божества, известно еще из Ветхого Завета, — говорит архимандрит Пафнутий. — В видении пророка Иезекииля находим свидетельство о существе с четырьмя лицами — человека, льва, быка и орла. В более позднем Откровении Иоанна Богослова высшее существо уже представлено в образе отдельных четырех апокалиптических существ, которые стали символами древней иконографической традиции. Они раскрывают четыре стороны искупительного подвига и учения Иисуса Христа в изложении евангелистов — мессианское посланничество, любовь Господа к человеку, могущество и достоинство Христа и Его искупительную жертву. Чаще всего в росписи православного храма они помещаются по четырем сторонам на так называемых "парусах", поддерживающих купол, внутри которого обычно – Господь Вседержитель. Также образы четырех евангелистов с четырьмя "животными" Апокалипсиса, по традиции, находятся на Царских вратах вместе с образом Благовещения.

Евангелист Марк по преданиям был юношей, который следовал за Христом в ночь, когда его предали и оставили даже ученики (кроме Иоанна). Его же позднее апостол Петр называл своим духовным сыном. На иконах Марк символизируется со львом, что показывает могущество и царственное достоинство Христа.

Евангелие от Марка — вторая по времени написания и месту книга Нового Завета. В своем Евангелии Марк не столько излагает учение Христа, сколько изображает чудесные божественные Его действия, ясно доказывающие в Нем Владыку всех тварей, видимых и невидимых, всемогущего Бога, что особенно убедительно для язычников. Повествование евангельское Марк начинает рассказом о явлении Иоанна Крестителя, который своей проповедью огласил пустыню иудейскую, был "гласом вопиющего в пустыне" и уподобился льву, живущему и рыскающему в пустыне. Поэтому на иконах святой евангелист Марк изображается вместе со львом.

Святой Марк. Как рыкающий лев в пустыне.

АНГЕЛ: МЫТАРЬ МАТФЕЙ

Как пояснил "Сегодня" архимандрит Пафнутий, на иконах евангелиста Матфея изображают Ангела, как символ мессианского посланничества в мир Сына Божия.

Во времена пришествия Христа Иудея была римской провинцией и облагала податью все завоеванные области. Подать эту собирали мытари, которых римляне выбирали исключительно из местных жителей. За всеобщее презрение мытарь получал "преференции" от римлян — им позволялось всякое злоупотребление и притеснение ради наживы.

Так вот Матфей был мытарем Копернаума по прозванию Левий. Это был человек не бедный, но и не дурной, как представляли его фарисеи. Когда Иисус вышел из Копернаума к морю, он проходил мимо мытницы — места для сбора пошлин. Глаза Господа остановились на мытаре, сидящем за таким непривлекательным делом. "Иди за Мной!", — сказал он вдруг мытарю. И Матфей встал и пошел. Он и раньше стремился ко Христу, а теперь всем сердцем внял Его словам.

Евангелие от Матфея — первая по времени книга Нового Завета. Главное намерение этой книги — раскрыть, что Иисус, которого иудеи называли сыном плотника и распяли на кресте, есть истинный Мессия, обещанный Богом и предвозвещенный пророками в Ветхом Завете Спаситель. Поэтому Матфей начинает Евангелие родословием Мессии, как сына Давидова и Авраамова, благовествует о воплощении и человечестве Иисуса Христа. Эта отличительная особенность Евангелия от Матфея и выражается на его иконах, где он изображен вместе с ангелоподобным человеком.

Свое евангелие Матфей написал на еврейском, на котором тогда говорили палестинские иудеи. Все остальные книги евангелистов были написаны на греческом, которым говорили всюду. Вскоре Евангелие от Матфея было переведено на греческий, тогда как еврейский подлинник этой книги утрачен.

Святой Матфей. С ангелоподобным человеком.

ОРЕЛ: ВЫСОТА ИОАННА

Каждое слово от Иоанна есть таинство. Изображение святого Иоанна с орлом символизирует высокое парение мысли, за высоту которой евангелиста называют Богословом, Тайновидцем и Тайнозрителем. Ведь именно ему Господь доверил написать одно из самых сакральных мест Священного Писания — "Апокалипсис" ("откровение") об отдаленной судьбе Церкви Христовой.

Евангелие от Иоанна написано по просьбе верующих, которые очень переживали, что за распространившимися ересями и лжеучениями потомки утратят Истину. Верующие просили Иоанна изложить письменно то, что он видел и слышал от Христа. Иоанн наложил на христиан пост, а сам удалился с учеником Прохором на гору, где провел три дня в посте и молитве. На четвертый день, когда грянул гром и заблистала молния, Иоанн стал диктовать ученику начало евангелия: "Вначале было Слово, и Слово было у Бога". Иоанн описывает опущенные другими евангелистами чудеса благости Христа, Его милосердия к грешникам, снисхождения к нашим слабостям. "Сын грома", как некогда назвал св. Иоанна сам Христос, в своей книге поражает громами все ереси и лжеучения, процветавшие во время его жизни. Ревность к славе Божьей и любовь к ближним побудила апостола написать еще и "Первое послание", которое является руководством к христианской жизни. Учение, предлагаемое св. Иоанном в этом послании — учение любви.

Святой Иоанн. Высота, покорная лишь орлам.

ТЕЛЕЦ: ЛУКА ПИСАЛ О ЖЕРТВЕ ХРИСТА

"Евангелиста Луку изображают с тельцом (быком), подчеркивая жертвенное, искупительное служение Спасителя", — поясняет нам архимандрит Пафнутий. — Лука — один из 70 апостолов Господних. Свое Евангелие он начинает повествованием о служении отца Предтечи, святого Захарии, бывшего одним из ветхозаветных священников, которые обязаны были приносить в жертву Богу между прочими приношениями и тельцов. Также святой евангелист изображается на иконах с тельцом, так как он больше всех писал о Христе, как о жертве за грехи народа. Также святой Лука написал книгу Деяний святых апостолов, в которой подробно изобразил сошествие Святого Духа на апостолов (чему сам был свидетелем), их деяний и чудес, распространение Евангелия и устройство первой Церкви Христовой на земле. В особенности подробно описал жизнь и деяния апостола Петра, у которого был любимым учеником.

Лука прекрасно знал греческий и египетский языки, был врачом и философом. Наиболее известен Лука в евангельской притче о том, как в день Воскресения вместе с другим христовым учеником Клеопой шел в селение Эммаус, скорбя о гибели своего Учителя, когда к ним подошел воскресший Господь, но не был ими узнан. Лука и Клеопа рассказали своему спутнику о смерти Христовой, на что выслушали Его проповедь, все еще не узнав Иисуса. Прозрение пришло только к вечеру во время трапезы. Когда Христос преломил хлеб, благословил и подал им, лицо Луки тут же залилось слезами. Вернувшись из Эммауса в Иерусалим, Лука и Клеопа рассказали остальным 11 ученикам о явлении им воскресшего Христа. Во время этого рассказа перед учениками и явился воскресший Христос.

Предание говорит, что Лука написал первую в мире икону — образ младенца Господа Иисуса Христа, а после — еще две иконы Пресвятой Богородицы и образы первоверховных апостолов Петра и Павла. Со святого Луки началось иконописание в мире.

Святой Лука. Телец, принесенный в жертву.