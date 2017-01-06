Главный секрет Рождества и как встретить самый светлый праздник, чтобы в душу пришел мир

У большинства людей один из самых любимых праздников — Рождество Христово. По городам и селам слышен смех и веселье, поют колядки, возвещая о рождении Спасителя. Этот праздник приносит нам много подарков и радости, а самое главное — наше сердце наполняется миром и надеждой. Недавно прочла цитату Андрея Кураева: "Христос мог хоть тысячу раз рождаться в Вифлееме, но нет тебе в том никакой пользы, если Он хотя бы раз не родился в твоей душе". Чему нас учит это событие и над чем стоит задуматься в эти дни, мы поговорили с протоиереем Георгием из Храма в честь Преображения Господня.

СМЫСЛ ПРАЗДНИКА

"Много лет назад на земле родился человек. Казалось бы, простой факт, но это был Тот, через Которого пришла радость спасения, — говорит отец Георгий. — К сожалению, не все услышали и увидели эту возможность. Люди ограничены в восприятии духовных знаний о Боге и мироустройстве. В силу нашего несовершенства нам приоткрывается только малая часть информации. Есть мнения святых отцов о том, что если бы Иисус Христос не пришел на Землю, то, возможно, планеты уже и не было. Вспомним Великий потоп, когда люди на Земле были настолько грешны, что, кроме восьми спасшихся людей, не осталось достойных. Тогда для очищения нашей планеты не было иной альтернативы, кроме как очищения водной стихией. После чего Господь заповедал, что больше не будет потопов глобальных. Но прошло время, и в какой-то момент люди снова пали духовно (вспомним аморальность и безнравственность Древней Греции, Рима и др.). Тогда из любви к человечеству и родился на Земле Богочеловек, неограниченный воплотился в ограниченное человеческое естество. Как сказал святитель Афанасий Александрийский, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.

Еще в Ветхом Завете Бог подготавливал богоизбранный еврейский народ к тому, что придет Мессия для спасения человечества. Евреи каждый год ждали прихода Мессии, но, когда Он явился, большинство Его так и не приняли".

ХРИСТИАНСКАЯ МУДРОСТЬ

"Часто задают вопрос, почему Спаситель родился не в царских палатах, а в бедной, но смиренной семье Марии и Иосифа. Напомним, что зачатие было от Духа Святого. В то время римский император Август издал указ о переписи населения по всей земле. По этому указу каждый иудей должен был прийти в тот город, откуда происходил его род. Иосиф и Дева Мария происходили из царского рода царя Давида, и поэтому отправились из Назарета галилейского в Вифлеем. Прибыв в город, они не смогли найти место в гостинице и остановились на ночлег в пещере, куда пастухи загоняли овец в ненастную погоду. Здесь и произошло это великое событие — Рождество Христово. Рождение было безболезненно по милости Божьей, поэтому Матерь Божья Сама спеленала новорожденного Младенца. Недалеко от этого места пастухи пасли свои стада и не спали. Они первые и узнали эту радостную весть: небо над ними озарилось ярким светом и явился Ангел Божий, который возвестил о рождении Богомладенца. Пастухи пошли в пещеру и возрадовались.

Итак, почему же Христос пришел в простоте и смирении? Ведь как Бог Он мог превратить это действо в великое событие! Однако каждый момент Евангелия несет глубокий смысл. В нашей жизни мы часто видим множество примеров самовозвеличивания, ложных обещаний, неправедных обогащений. Но проходит время, и жизнь все ставит на свои места, а тайное становится явным.

В Евангелии об этом есть прекрасная притча. Был пир, куда пришел один гость и сел на место более уважаемого гостя, и его попросили пересесть за другой край стола. Пришел другой гость, сел на самое скромное место, но ему сказали сесть поближе к центру стола. Смысл в том, что многие часто занимают не свои места, будучи недостойны этого. И впоследствии им свыше (через небесных служителей) намекают, ставя в разные ситуации или внушая через "голос совести" (т. е. глас Божий), что они неправы в своих поступках перед Богом, обществом. К сожалению, большинство не слышат либо не хотят слышать эти предупреждения. Если человек не меняется, его ждут многие сложности и беды. Потому смирение и кротость являются главной силой Христа".

ОТКРЫТЬ ДВЕРИ

"Кроме того, в Рождественской истории мы видим, как святое семейство стучалось во многие двери, но никто не открыл, и они вынуждены были уйти в пещеру. Так и в двери нашей жизни часто стучится Христос, но очень мало кто Его слышит. Потому главное для человека в жизни: открыть двери своей души Христу, чтобы Он помог человеку идти по пути духовного продвижения. Какой духовный багаж мы соберем на земле — с таким и пойдем в Вечность. У каждого свой круговорот жизни, и Господь хочет через ситуации, болезни, другие моменты напомнить нам о нашей душе, о смысле жизни. Важно это услышать, понять и преобразиться.

Прискорбно, что смысл праздника Рождества Христова выхолащивается. Некоторые просто празднуют рождество непонятно кого. А желательно вникать! Задавать себе вопрос, что у нас поменялось за последний год и что хотим в себе изменить. К сожалению, для многих важно поддержать народную традицию, чтобы на столе было 12 блюд и прочее (в каждой местности свое). Это прекрасно, разумные обычаи нужны, но почему мы не идем дальше, образно говоря: мы стали на пороге духовного храма и не идем дальше. Хотя если б мы хоть немного прошли вглубь, то увидели бы духовную красоту, мудрость, радость и неисчерпаемый источник помощи для нас".

"В двери нашей жизни часто стучится Христос, но мы не слышим"

НАПУТСТВИЕ ВЛАДЫКИ

"Праздник Рождества — время, когда мы через Евангелие мысленно спешим к Вифлеему, чтобы оказаться в тех местах, где родился Господь, — говорит наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел. — Святые отцы говорят, что Священное Писание — это слово Божие, звучащее каждый день. Господь со мной — если я с Ним беседую в молитве — в келии, или в дороге, или если тружусь, или совершаю молитвенное правило. Задаю вопросы Господу, и Спаситель на них отвечает через мое сердце. Когда не знаете, как правильно поступить, просто задайте себе вопрос: как бы поступил Господь на твоем месте? Рождество Христово соединило нас с Богом. Бог стал человеком и вот уже 2017 лет живет с нами.

Чтобы дух, душа и тело были сопряжены для принятия Бога, в навечерие Рождества Христова (6 января) должен быть постный ужин. По традиции до первой звезды принято соблюдать строгий пост. Потому готовится самое простое — кутья, в которой есть все необходимое для подкрепления своих сил. В каждой семье кутью готовят по-разному. Здесь, в Лавре, у нас в кутью добавляют мед, орехи. Также есть традиция про 12 блюд, которые также должны быть простыми и постными, чтобы человек не отвлекался на их приготовление, а посвятил это время молитве, смог достойно встретить Спасителя мира. Осознавая это событие, человек исполняется духовной радостью. Поэтому накануне Рождества стоит прийти в храм, чтобы поразмыслить над тем, какой вы избрали жизненный путь, приведет ли этот путь вас в Царствие Небесное, которое дано будет тем, кто примет в свое сердце Господа нашего Иисуса Христа. Кто придет ко Господу, тех Отец Небесный наградит, как наградил отец своего блудного, но любимого и долгожданного сына".

О ГАДАНИЯХ И ПАРОДИЯХ

"В наше время сохранился чудный обычай — рождественские колядки. Те, кто колядуют, несут людям радость о том, что родился Иисус Христос, родился Богочеловек, и этому радуется весь мир, — говорит протоиерей Георгий. — Однако есть то, от чего я хотел бы предостеречь. Многие любят погадать на Рождество: узнать будущее, суженого, сотворить обряд привлечения жениха. Для одних это баловство, шалости и развлечение, для других — серьезное занятие и надежда изменить или узнать судьбу, но в любом случае это небезопасно. Есть множество примеров, когда подобные забавы (а в действительности это заигрывание с темными силами) оборачивались для человека большими сложностями, вплоть до вселения в него беса. Избавиться от этого потом очень сложно, но это отдельная тема для разговора.

Еще я бы настойчиво отговаривал от просмотра пародий на церковнослужителей по телевидению как в праздничные дни, так и любые другие. Да, в церкви хватает своих негативов и закостенелости. Но! Поверьте, внутри церковной структуры есть кому обличать, судить и исправлять. Выставление церковных тем, святых личностей в комическом свете весело до поры до времени. Надругание над святыми вещами непростительно в глазах Божьих. С горе-пародистами может случиться чудо, которое ныне известно как "Зоино стояние". В ночь под новый 1956 год в Куйбышеве (ныне Самара) Зоя Карнухова посмеялась над иконой святого Николая, взяв ее танцевать, да так и простояла недвижимой 128 дней до Пасхи! Бог поругаем не бывает".