Тайны и традиции Пасхи: от вызволения из рабства до первого причастия

В воскресенье мы будет отмечать великий светлый праздник Воскресения Христового. В этот прекрасный день Пасхи мы идем в храм, освящаем куличи, яйца, разговляемся, радуемся с родными и друзьями. Но все-таки о глубине праздника, смысле всего происходящего, задумываемся не всегда, часто ходим по поверхности. "Сегодня" вникла в суть празднования.

С Пасхой связаны очень серьезные моменты как для каждого из нас, так и всего человечества. Полное название праздника – Воскресение Христово, так как в этот день Христос воскрес и принес спасение всему миру. А слово "Пасха" для христиан означает "прехождение от смерти к жизни, от земли к небу". Мы попросили отца Георгия из храма в честь Преображения Господнего провести для нас краткий экскурс в историю этого праздника. Ведь, как верно говорят мудрецы, не зная истории, сложно понять нынешнее и построить будущее.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ВРЕМЕНА

"Еще давным-давно, тысячи лет назад Господь водил ветхозаветный еврейский народ по разным землям, — говорит отец Георгий. — В Египте у них было все хорошо: жили в шатрах, занимались скотоводством, но потом подпали под влияние египетских религий и предались идолопоклонству. За отход от веры в истинного единого Бога Господь наказал еврейский народ — те стали рабами египтян. Так после периода благоденствия наступили очень тяжелые времена. Приходилось работать в неимоверно сложных условиях. Дошло до того, что фараон приказал отбирать младенцев мужеского пола и бросать в Нил. Евреи осознали, покаялись в своих грехах (к сожалению, чаще всего люди понимают свои духовные ошибки, только когда больно либо душе, либо телу, либо страдают их интересы). И Господь их услышал. Им был послан Моисей с братом Аароном для вразумления фараона, чтобы тот отпустил народ еврейский.

Но фараон не готов был отпустить бесплатную рабочую силу, и только кара в виде десяти казней египетских вразумили его. Десятая казнь была самая жестокая — умерщвление всех египетских первенцев. Перед десятой казнью, по велению Божию, каждое еврейское семейство должно было выбрать из своего стада однолетнего агнца (ягненка) мужского пола, непорочного, то есть без физических недостатков, заколоть, а его кровью помазать косяки и перекладины дверей своих домов. Жертвенное мясо агнца нужно было испечь на огне целиком, есть его с пресным хлебом, не ломая костей, а останки сжечь. Израильтяне должны были есть стоя, в дорожной одежде, готовыми в любой момент покинуть Египет. Это событие Господь назвал Пасхой, что значит "проходить мимо", или "избавление от беды".

Еще евреи праздновали Пасху, а Ангел смерти прошел по всему Египту и поразил всех египетских первенцев. Весь Египет был в ужасе, и жестокое сердце фараона растаяло — евреи были отпущены. Из Египта с Моисеем вышли до шестисот тысяч семей с женами и детьми. Бог указывал им путь: днем Он был в столпе облачном, ночью — в столпе огненном. И впоследствии, несмотря на сопротивление египтян, осознавших свою потерю, Господь провел евреев через разверзшееся Красное море. После всего этого евреи возрадовались и отпраздновали освобождение.

НОВОЗАВЕТНЫЕ ВРЕМЕНА

Обратимся к более позднему периоду — временам Иисуса Христа. Исторически Израиль находился под управлением Римской империи, которая оставила определенную степень свободы. В духовном плане народ еврейский ожидал прихода Мессии, правда, они чаяли не Царства Небесного, а освобождения страны от угнетателей.

Воскресению Христову предшествовала целая череда событий. Иисус Христос чудным образом воплотился на земле через Божью Матерь, рос, жил в семье Девы Марии и Иосифа, а последние три с половиной года Своей жизни на земле учил учеников, простых людей, творил чудеса.

Самой тяжелой неделей стала для Него неделя до Распятия. Он торжественно вошел в Иерусалим, где люди Его принимали как царя-освободителя и, что страшно, разочаровавшись в нем, предали. Увы, история, да и наша жизнь показывает, что такое бывает слишком часто. Потом один из 12 учеников, Иуда, также думавший о земном богатстве и власти, предал Его церковной верхушке.

В четверг, во время празднования ветхозаветной Пасхи, Христос установил на вечере Таинство Евхаристии, Таинство Святого Причащения. Что интересно, перед этим Господь показал пример величайшего смирения и любви к людям — Он умыл ноги апостолам, своим ученикам. После этого следовал, возможно, один из самых тяжелых моментов жизни Иисуса. Он вышел в Гефсиманский сад и молил Своего Отца об укреплении своих сил, а также: "Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты".

Гефсимания. В этом месте происходило моление о Чаше Иисуса

ПОСЛЕДНИЙ ЗЕМНОЙ ПУТЬ ХРИСТА

Иисус Христос, как Бог, знал свое будущее, но, ведая обо всей боли предстоящей и унижении, Он со смирением пошел на крест. Здесь, в Гефсиманском саду, Иуда-предатель со множеством людей, посланных первосвященниками и фарисеями, схватили Господа. Иуда своим поцелуем указал, кого нужно задержать. Затем следовала череда неправедных судов (они всегда были) у первосвященника со множеством лжесвидетелей, потом у Пилата Понтийского — правителя Иудеи, Ирода. Господь прошел страшнейшие бичевания, Его привязали к столбу и били кожаными плетками с металлическими зубьями, вырывавшими куски мышц. По окончании на Него надели терновый венец, одели багряницу (мантию монархов), чтоб насмеяться. Пилат был намерен отпустить Спасителя, но под давлением людей и первосвященников все же предал Его смерти.

Виа Долороза. Крестный путь

И опять мучения были продолжены. Обессиленному Богочеловеку дали нести крест, и Он, теряя силы, много раз падал. Иисуса Христа приговорили к смерти через распятие на кресте. Это была самая позорная и мучительная казнь. Такой смертью в те времена казнили только самых жестоких злодеев — убийц, разбойников. Такая смерть была медленной, человек испытывал сильные боли во всех частях тела, страшную жажду и муки. Такой казнью хотели опорочить Спасителя. Наступал праздничный вечер, и нельзя было оставлять распятых на кресте. Им перебили ноги для ускорения наступления смерти, а так как Господь уже умер, то Ему только пробили копьем ребро.

После Его смерти было множество знамений. Произошло землетрясение, завеса в храме разодралась надвое, тела усопших святых воскресли и явились многим.

Камень помазания. Сюда положили тело Спасителя, снятое с креста

Вскоре Иосиф Аримафейский взял разрешение у Пилата снять Тело Иисуса с Креста и достойно похоронить. По еврейскому обычаю, Тело Христа положили на камень, умастили благовониями и обвили плащаницею (куском материи). Евреев обычно хоронили в гробницах, выдолбленных в скалах. Недалеко от Голгофы находилась новая гробница Иосифа Аримафейского, куда и положили Тело Спасителя, а вход в нее закрыли большим камнем. Когда Тело Спасителя лежало во гробе, Он сошел в ад к душам людей, которые умерли до Его страданий. И все души праведников, которые ждали пришествия Спасителя, Он освободил из ада. Так Господь проложил путь в Рай, куда после падения Адама входа человечеству не было.

Голгофа. Паломники кланяются месту распятия Господа

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

По прошествии субботы ночью Господь воскрес из мертвых. В этот же день рано утром, на рассвете, жены-мироносицы, взяв купленное миро, пришли ко Гробу, чтобы помазать Тело Христа. В саду они увидели отваленный камень от входа в гроб. Для утешения и вразумления им явился ангел, который возвестил о Воскресении Христовом и повелел им донести эту весть апостолам. Затем Господь явился Марии Магдалине под видом садовника, и она узнала Господа по голосу.

По приказу Синедриона (Верховного суда) возле Гроба Господня была стража, дабы, как опасались первосвященники, не украли Тело Господне. После всех событий они пришли в Иерусалим к первосвященникам и рассказали о происшедшем. Но начальники еврейские дали им денег, чтобы те сказали, что ученики Его украли тело, когда стражники спали. Воскресший Господь являлся Своим ученикам для их укрепления и вразумления и на 40-й день после Воскресения Он вознесся.

Воскресение Христово стало победой над смертью. В Воскресении Христовом совоскресает все человеческое естество. "Правда, мы и теперь умираем прежней смертью, — говорил Иоанн Златоуст, — но не остаемся в ней". А по словам святителя Афанасия Великого: "Благодатью воскресения тление не уничтожается, но становится временным, по причине смертности тела; наподобие семян, бросаемых в землю, мы не погибаем, но, посеянные Воскресением, восстаем к вечной жизни".

Память. Отпечаток руки Христа

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА

Одно из подтверждений Воскресения Христова — Туринская плащаница — полотно длиной 4,3 м, шириной 1,1 м. На желтовато-белом фоне видны коричневые пятна — издали вырисовывается очертание человеческой фигуры и мужского лица. По преданию, это плащаница Иисуса Христа. Эта материя проделала большой путь и оказалась в Турине.

В конце ХІХ века была сделана фотография плащаницы, и на темном фоне негатива проявился позитивный фотографический портрет Спасителя. Ученые пробовали всячески повторить подобное изображение, но не получилось. Медики-криминалисты также провели свои исследования, которые показали, что все страдания Иисуса Христа, описанные в Евангелии, являются правдой. Были видны следы от ран, несения тяжелого креста, пробития копьем.

При Воскресении Христовом чудным образом произошло преображение материи.

Также одним из чудес является схождение Благодатного огня. Каждый год в Великую субботу, перед Пасхой, происходит чудное, сверхъестественное схождения огня. Перед этим Иерусалимский патриарх приходит в Храм Гроба Господня, его раздевают до нижней одежды, проверяют на наличие спичек, на Гроб Господень кладут вату. После он долго молится, и через некоторое время появляется огонь. В первые минуты он не обжигает кожу.

Иерусалимская святыня. Храм Воскресения Христового

ПОСТ И СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Пасхе предшествует Великий пост, он готовит человека духовно и телесно к празднику. Каждый в меру своих сил постится и ограничивает себя в эмоциях, ведь у нас в жизни очень много суеты и хлопот, и это прекрасная возможность заглянуть в свою душу и навести там порядок. Идут усиленные молитвы.

За неделю перед Пасхой начинается Страстная неделя, во время которой вспоминается самый тяжелый период земной жизни Иисуса Христа. В среду мы вспоминаем предательство Иудой, в четверг — Тайную вечерю, в пятницу — самое страшное событие — Распятие Христово, в субботу — присутствие Тела в Гробе, ну а в воскресенье — само Воскресение. Происходит торжественное богослужение, после которого освящают яйца и куличи.

ВКУСНЫЕ АТРИБУТЫ ПАСХИ

Пасхальное яйцо в христианской традиции означает Гроб Господень — яйцо, хоть снаружи выглядит мертвым, внутри содержит новую жизнь, которая выйдет из него. По преданию, святая Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, который усомнился в воскресении Христа, сказав, что как яйцо не может из белого стать красным, так и мертвые не воскресают. После его слов яйцо на столе покраснело у него на глазах.

Когда мы освящаем пищу на Пасху, то просим благословление на разговение. Обычно пищу освящают после Пасхальной литургии, но в некоторых храмах это делают в субботу. Но все равно разговляться надо после праздничной службы. Важно на праздник после поста знать меру в еде, не переедать и не упиваться, не забывать о смысле Великого праздника. Важно не освящение пищи и куличей, а сопереживание и сострадание Сыну Божьему, осмысление Его жертвы для каждого из нас и, наконец, возгорание радостью от Светлой вести Воскресения в жизнь вечную.

Праздничная сдоба. Вкусный атрибут праздника

ВЛАДЫКА: "ПАСХА — ЭТО ИСХОД ИЗ ГРЕХА, ЭТО ПОКАЯНИЕ. ОСТАЛЬНОЕ — СУЕТА СУЕТА"

Некоторые считают, что без Иуды не было бы Воскресения Христового, что он выполнял миссию, задуманную самим Господом Богом. Наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел считает иначе: "Пасха — это освобождение от греха. Если бы Иуда не предал Христа, не привел воинов в Гефсиманский сад, ничего бы не изменилось. Воины все равно сделали бы свое дело, как и Иуда. Случай Иуды — страшный урок как для начальствующих, так и для подчиненных: что бывает, когда ты предаешь и когда тебя предают.

Иисус не прятался, он с учениками часто собирался в Гефсиманском саду на молитву. Христос ждал своей участи, а воины, как и Иуда, делали свое дело. Я уверен: среди тех, кто пришел за Христом в Гефсиманский сад, были те, кто еще недавно кричал: "Осанна сыну Давида!", те, кто был свидетелем воскрешения Лазаря. И в этом тоже, увы, мало что удивительного. Иуда дал знак целования только с одной целью — чтобы исполнилось ветхозаветное пророчество. В каждом из нас есть какое-то неверие, как в Иуде. Даже у учеников Иуда не вызывал доверия, его не считали честным. Грех сребролюбия — серьезное непослушание. Человек, который любит деньги, он на все готов! Я думаю, еще в момент причастия, когда Иисус совершал преломление хлеба, Иуды уже не было. Ученики подумали, что Учитель послал его купить что-то для празднования Пасхи, они, при всей нелюбви к Иуде, и помыслить не могли, что означали слова Христа, сказанные Иуде: "Что делаешь, делай скорее" (Евангелие от Иоанна).

Пока Иуда ходил к первосвященнику, пока вернулся, думаю, самое важное Иуда так и пропустил — не причастился и умер без причастия.

Неизвестно, когда именно умер Иуда. По апокрифам, это случилось еще до распятия Христа. Когда Христос распятый спустился в ад, в преисподнюю земли, чтобы забрать праведников, то Иуда уже сидел на руках у падшего Денницы. Христос стоял перед ним, Иуда опустил голову, и дьявол сказал Иуде: "Скажи, что тебе здесь хорошо". Но это лишь предание.

Но поступок Иуды не говорит о том, что нет спасения предателям, нет! У Иуды было достаточно времени принести покаяние, и святые отцы говорят: если бы Иуда покаялся и пошел с проповедью Евангелия, как и другие апостолы, это вменилось бы ему в праведность.

Как и Петру, который трижды предал Христа, а потом всю жизнь плакал и каялся, даже попросил распять его вниз головой, так как считал себя недостойным умереть, как Учитель. Множество святых вначале отрекались от Христа или преследовали христиан, а потом каялись и страдали за Него. Сколько жрецов стало верными христианами и проповедниками! Бог не мстит. Если человек кается, то Бог любит того вдвойне. Так что Пасха — это еще и покаяние. Остальное — суета сует".

Пасхальная ночь. В ожидании Божьего благословения

"НАШЕ СПАСЕНИЕ — НЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ"

"Иисус пострадал за каждого из нас, но спасение наше не автоматическое — нужны усилия в молитве, осмысление своей жизни, борьба с плохими наклонностями, — говорит отец Георгий из храма в честь Преображения Господнего. — Христос дарит нам радость, помощь, поддержку, утешение, свет, причем неограниченно. Приходя к Нему, живя с Ним, мы это все получаем, перед нами открывается Путь ко спасению и обновлению.

В дни Пасхи нам радостно говорят: "Христос Воскрес!", и мы взаимно подтверждаем: "Воистину Воскрес!". В этих словах радость победы жизни над смертью, и вера в наше будущее приобщение к вечной жизни, ведь Господь восторжествовал над смертью ради нас. А в смерти Его повинен каждый из нас, ведь это грехи людские заставили и заставляют вновь страдать и распинаться Христа.

Смерть Христова взывает сегодня к нам: "Последователи Мои, помните о Моей смерти, о вашей смерти, помните о Моем воскресении и о вашем воскресении, будьте христианами не только по имени, но по делам. Созидайте себе на земле блаженную участь в вечности, созидайте себе на земле Царство Небесное. Я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я".