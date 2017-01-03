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Какое наследие нам оставил Иоанн Кронштадтский http://www.segodnya.ua/img/article/7844/94_main.1483036702.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/94_tn.1483036702.jpg Воскресная школа Как вспоминать святого: кондак и величание

Какое наследие нам оставил Иоанн Кронштадтский

Сегодня, 05:20

Как вспоминать святого: кондак и величание

Какое наследие нам оставил Иоанн Кронштадтский

"Все люди разные, и путей к Богу — множество. Господь любил Марфу, как и Марию, несмотря на то, что та пеклась "о мнозе службе" (Лк. 10:40), то есть думала больше о житейском. И наших Марф, верно, Он не отвергнет, только бы они были простосердечны и усердны ко Господу. И любить нужно всякого человека и в грехе его, и в позоре его, — говорил отец Иоанн. — Не нужно смешивать человека — этот образ Божий — со злом, которое в нем"... И любил он всех своей сострадательной любовью, возрождая к жизни чистой. А наставления и советы его полтора века назад данные, актуальны и сегодня.

"Если бы ведали люди в этой жизни об обстоятельствах своей кончины, то многие не стали бы поступать так, как поступают. Думали ли жители Иерусалима, наругавшиеся над Искупителем и умертвившие Его на Кресте, что им придется так жестоко потерпеть за свое злодейство при разрушении Иерусалима. Чтобы дать свободу человеческим действиям и не стеснять их воли, Небесное Правосудие не сейчас карает преступление, а большею частию спустя значительное время: например, Иерусалим был наказан через 40 лет. Равно как и ныне: жертва злобы уже давно во гробе, а злодей еще в живых и благоденствует, но рука Господня и над ним отяготеет всею Своею силою, хотя мера долготерпения Божия бесконечно превышает терпение человеческое.

Грех растлевает всех, обольщающий нас бесчисленными миражами и прелестями. Потому христианину и нужно ежедневное обновление чрез покаяние. Выучи наизусть псалом 50-й "Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей", и читай его с искреннею верою и упованием, с сердцем сокрушенным и смиренным. Каждый раз, когда страсть одолевает тебя, стань пред образом на колени и с сердечным вниманием читай: "Помилуй мя, Боже!"

Надобно, чтобы каждая молитва была читаема от души. А чтобы чтение было ясное, оно должно быть неспешное и раздельное, нужно каждому слову посвящать столько времени, чтобы в голове успело родиться понятие или представление о предмете. Тогда чтение будет легкое, а без этого условия язык будет испытывать необыкновенную трудность. При чтении молитв необходимо спокойствие духа.

В церковь старайся ходить всегда в чистой одежде. Во время священнослужения старайся не отвлекаться и не возмущаться, ведь против прекрасных молитв, влагаемых в христиан Церковью, у плотского, ленивого человека есть оружие — невнимательность, рассеянность и притворство.

Святые Тайны называются Божественными дарами, потому что подаются нам Господом даром, незаслуженно, только по вере нашей. И прежде причастия разбей свое я, сокруши, уничтожь его.
Когда тебя одолевает насморк и хрипота и в груди тяжелеет, не бойся: это натура усиливается извергнуть лишние мокроты. Меньше ешь и пей: от невоздержания скопляется много нечистот. Недаром невоздержание почитается причиною болезней. Мы жадны и едим, пьем гораздо более, чем требует наша природа. Чтобы жить покойно и здорово, нужно меньше обращать внимания на свое тело, уничтожать неприятные мысли и чувства и заменять их лучшими, на все смотреть спокойно и никогда не горячиться.

Братия! Будем стараться усвоить не только умом, но и сердцем величайшую истину христианской веры об искуплении нас от вечной смерти Сыном Божиим и о наследии вечной жизни. Без этого нравственное совершенство наше не будет двигаться вперед, чего быть не должно: мы призваны во святость, а не на нечистоту.   

Господи! В несчастии мы ропщем на Тебя, говорим Тебе если не вслух, то про себя дерзости. Но когда счастливы, меньше всего думаем о благодарности Тебе. Вот Ты поразил временною тоскою телесный состав мой, и я выхожу из себя. Иной человек в своем счастии вообще не хочет знать Тебя как Отца, но когда посетит его несчастие, он ропщет именно на Тебя, а не на себя... И это оттого, что сердцем признает над нами, грешными, Твою державу, Царство и силу!!! Жизнь наша — от Духа Божия, а потому всем, что есть для нас приятного в жизни, мы обязаны Ему. Благодарим же Его постоянно и не забываемся".

Кондак

"Днесь пастырь Кронштадтский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верных Христа Пастыреначальника, обетование давшаго: "Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют ей".

Величание

"Величаем тя, святый праведный отче наш Иоанне, и чтим святую память твою: ты бо молиши о нас Христа, Бога нашего".
церковь, память, вера, святой, молитва, образ, наследие
Автор:

Гребенникова Елена

Источник:

"Сегодня"

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