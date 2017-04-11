3D-печать натуралистичных волос: как выглядят парики будущего

Такой парик не нужно постоянно укладывать, он совершенно влагостойкий и не боится грязи, но вот носить на голове пластиковую шевелюру решится далеко не каждый

Канал 3D Printing Nerd продемонстрировал, как с помощью 3D-печати можно сделать восхитительную имитацию натуралистичных волос. Вероятно, в будущем эта технология будет применяться для создания пластиковых париков, – передает popmech.

Производителям 3D-принтеров очень сложно убедить потребителей приобрести огромную, шумную машину, у которой уходит 12 часов только на то, чтобы сделать обычный пластиковый брелок. Но даже несмотря на то, что объемная печать стала доступна широкой публике сравнительно недавно, у этого направления творчества уже появились энтузиасты, подчас способные смастерить удивительные вещи:

Это не первый пример того, как с помощью 3D-принтера мастера пытаются сделать имитацию волос, так что возможно уже в ближайшем будущем на рынке появятся футуристические пластиковые парики. В чем же секрет? Как показывает канал 3D Printing Nerd, моделирование представляет собой весьма кропотливый процесс. Вы, кстати, сами можете попробовать распечатать подобную скульптуру, ее макет доступен на Thingiverse.

Поскольку голова льва возникает из пластика слой за слоем, отдельные волосы создаются в виде длинных тонких прядей, которые поначалу торчат ровно и прямо. Каждый из них снаружи крепится к пластиковому цилиндру, печать которого осуществляется одновременно с шевелюрой. После того, как пластик принял готовую форму, он аккуратно подравнивается ножницами и укладывается феном, прямо как настоящие волосы.

Результат выглядит как рекламная кампания какого-нибудь средства для укладки волос: пока они нагреты, то ниспадают на голову льва каскадом, но когда остынут, то великолепная прическа зафиксируется навеки.

Для создания париков используется тот же процесс, только в данном случае основой была бы слепок с человеческой головы, а цвет материала подбирался бы по желанию клиента. Такой парик не нужно постоянно укладывать, он совершенно влагостойкий и не боится грязи, но вот носить на голове пластиковую шевелюру решится далеко не каждый.