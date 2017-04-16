NASA показало гигантские трещины в одном из крупнейших ледников Гренландии

Сегодня, 05:05

Площадь отколовшейся части ледника в случае нового разлома составит от 130 до 180 кв. км

Трещина в леднике. Фото: twitter.com/NASA_ICE
Трещина в леднике. Фото: twitter.com/NASA_ICE

В леднике Петермана, одном из крупнейших в Гренландии, появилась трещина. Это, по мнению исследователей, может привести к отколу крупного ледяного "острова" и в перспективе к повышению уровня моря. Как пишет ТСН со ссылкой на The Washington Post, фото трещины были сделаны с самолетов NASA в рамках программы Operation IceBridge по отслеживанию состояния арктических льдов.

Первым внимание на трещину обратил внимание ученый из Нидерландов, изучавший сделанные из космоса снимки ледников. Исследователи пока не установили причину образования трещины, которая появилась в центре, а не у кромки ледника, что для него нетипично, говорится в статье.

Новая трещина появилась недалеко от другого, более крупного раскола в толще льда. Если две трещины соединятся, образовавшийся разлом протянется на половину длины шельфового ледника, что, в свою очередь, может привести к отколу его части.

Отметим, в 2010 и 2012 от ледника Петермана уже отделялись ледяные "острова", причем площадь одного из них превышала 250 квадратных километров.

По оценке сотрудника Геологической службы Дании и Гренландии Джейсона Бокса, площадь отколовшейся части ледника в случае нового разлома составит от 130 до 180 квадратных километров.
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