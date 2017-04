NASA показало гигантские трещины в одном из крупнейших ледников Гренландии

В леднике Петермана, одном из крупнейших в Гренландии, появилась трещина. Это, по мнению исследователей, может привести к отколу крупного ледяного "острова" и в перспективе к повышению уровня моря. Как пишет ТСН со ссылкой на The Washington Post, фото трещины были сделаны с самолетов NASA в рамках программы Operation IceBridge по отслеживанию состояния арктических льдов.

Первым внимание на трещину обратил внимание ученый из Нидерландов, изучавший сделанные из космоса снимки ледников. Исследователи пока не установили причину образования трещины, которая появилась в центре, а не у кромки ледника, что для него нетипично, говорится в статье.

From today's #IceBridge flight: A closeup shot of the new rift on Petermann Glacier's ice shelf, NW Greenland. pic.twitter.com/mb0hYO8Zlm