Американцы научили роботов ловить рыбу (видео)

Сегодня, 05:36

Невидимый робот может схватить рыбу еще до того, как та поймет, что за ней следят


Исследователи из Массачусетского технологического института создали мягкого и гибкого робота из гидрогеля, материала, в основном состоящего из воды. Новый робот быстр, силен и в воде практически невидим. Он может схватить рыбу еще до того, как та поймет, что за ней следят.

На земле гидрогельный робот будет столь же угрожающим, как чашка с желе, но в воде благодаря своей гидроневесомости он сможет двигаться без помощи сложной гидравлики или электрических моторов. Сделанный на вид из серии полых, связанных друг с другом резиновых кубов, этот странный робот оживляется, просто закачивая воду внутрь своих полостей, отчего те сворачиваются или наоборот расправляются.

Конечно, это совершенно базовые движения, но их все равно хватает, чтобы робот подкрался и схватил рыбу, как настоящий морской хищник. На базовом уровне, мускулы в человеческом теле тоже не делают ничего больше, только сокращаются и расширяются, так что такой прототип из гидрогеля может быть началом более сложных конструкций.

В статье, дающей детали для исследования, ученые обсуждают потенциальное применение этих роботов: "Биоактивные компоненты (например, лекарства, бактерии или клетки млекопитающих) могут быть введены в устройства из гидрогеля для постепенного их выпуска в ткани или воду и контролируемой доставки. Морские биологи смогут использовать гидрогели для создания биомиметических роботов следующего поколения, более реалистичных, чем эластомерные или металлические роботы, и таким образом взаимодействовать с морскими животными".

Так что подобные устройства можно легко использовать для того, чтобы шпионить за морскими обитателями, не вызывая у тех подозрений. Невидимый, бесшумный наблюдатель явно прекрасно справиться с этой задачей.
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