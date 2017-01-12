Американские ученые узнали, что видит белый медведь (видео) Сегодня, 16:50 Просмотров: ...

Камера, закрепленная с помощью ошейника на взрослом белом медведе рассказала о том, как ведут себя в естественной обстановке представители вида

Американские ученые прикрепили видеокамеру к самке белого медведя. Цель этого эксперимента заключается в том, чтобы собрать информацию о поведении животных в условиях таяния льда в Арктике. На этом видео можно видеть момент добывания пищи и встречи с другим белым медведем.



