Американские ученые узнали, что видит белый медведь (видео)
Камера, закрепленная с помощью ошейника на взрослом белом медведе рассказала о том, как ведут себя в естественной обстановке представители вида
Американские ученые прикрепили видеокамеру к самке белого медведя. Цель этого эксперимента заключается в том, чтобы собрать информацию о поведении животных в условиях таяния льда в Арктике. На этом видео можно видеть момент добывания пищи и встречи с другим белым медведем.
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