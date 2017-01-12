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Американские ученые узнали, что видит белый медведь (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/7_main.1484232587.png http://www.segodnya.ua/img/article/7877/7_tn.1484232587.png Наука и Технологии Камера, закрепленная с помощью ошейника на взрослом белом медведе рассказала о том, как ведут себя в естественной обстановке представители вида

Американские ученые узнали, что видит белый медведь (видео)

Сегодня, 16:50

Камера, закрепленная с помощью ошейника на взрослом белом медведе рассказала о том, как ведут себя в естественной обстановке представители вида


Американские ученые прикрепили видеокамеру к самке белого медведя. Цель этого эксперимента заключается в том, чтобы собрать информацию о поведении животных в условиях таяния льда в Арктике. На этом видео можно видеть момент добывания пищи и встречи с другим белым медведем.

 
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