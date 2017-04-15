Американский охотник случайно нашел останки "кузена" Несси

Ящер жил не на суше, а в воде, и является ранее не известным видом эласмозавров — длинношеих морских рептилий, населявших моря Земли во времена мелового периода

Охотник случайно нашел в горах штата Монтана останки ящера, жившего в морях на месте современной Северной Америки примерно 70 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, – передает РИА Новости.

"Представители этой группы рептилий известны своей необычно длинной шеей, которая в некоторых случаях содержит до 76 позвонков. Когда мы откопали этот скелет, он шокировал нас — в его шее содержалось всего примерно 40 позвонков", — рассказывает Патрик Дракенмиллер (Patrick Druckenmiller) из университета Аляски в Фэрбанксе (США).

Как рассказывает Дракенмиллер, этот родич мифического лох-несского чудовища, перевернувший представления ученых об эволюции длинношеих морских рептилий, был найден охотником Дэвидом Брадтом, путешествовавшим по горам в северной части штата Монтана, выслеживая лосей и другую крупную дичь, в ноябре 2010 года.

Охотника преследовали неудачи, и он никак не мог выйти на след лося. Устав от безуспешных поисков, Брадт спустился в одно из ущелий и зачерпнул воды из ручья, чтобы умыться. На дне он заметил странную "корягу", которую попытался вытащить, очистив ее от травы и кустарников. Оказалось, что это были окаменевшие останки гигантской древней рептилии. Прикинув ее размеры, Брадт посчитал, что он нашел останки трицератопсов, которые часто откапывают на северо-западе США, и отправил фотографии своей находки палеонтологам.

Извлечение останков "трицератопса", как рассказывает Дракенмиллер, заняло три дня. По его завершении стало ясно, что ящер жил не на суше, а в воде, и является ранее не известным видом эласмозавров — длинношеих морских рептилий, населявших моря Земли во времена мелового периода. Несмотря на свою принадлежность к эласмозаврам, шея у него была короткой — всего два с небольшим метра.

Во времена жизни "кузена" Несси из Монтаны Северная Америка представляла собой не единый континент, а два гигантских острова, Ларамидия и Аппалачия, разделенные между собой проливом шириной в несколько сотен километров, проходившим по территории Монтаны и ряда других центральных штатов США и провинций Канады.

Небольшое число позвонков у этой рептилии, получившей имя Nakonanectes bradti в честь Брадта и племени местных индейцев, удивило ученых, так как оно указывает на то, что в морях мелового периода существовали эласмозавры как с короткой, так и длинной шеей. Это противоречит представлениям об их эволюции. Раньше ученые считали, что предки этих прототипов лох-несского чудовища имели короткую шею, которая постепенно увеличивалась по мере приспособления эласмозавров и их родичей из числа плезиозавров к среде обитания.

Это открытие, как отмечает Дракенмиллер, говорит о том, что эласмозавры могли занимать разные экологические ниши, а значит, они были широко распространены незадолго до завершения эры динозавров, и что их эволюция могла проходить разными путями под действием условий среды обитания, в которых жили их предки.