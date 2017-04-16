Apple разрешили испытывать беспилотные автомобили

Сегодня, 00:52

Испытания беспилотных автомобилей пройдут на дорогах Калифорнии

Беспилотный автомобиль от Apple. Фото из открытых источников
Беспилотный автомобиль от Apple. Фото из открытых источников

Американская компания Apple получила лицензию на испытания беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии. Как сообщает N+1 со ссылкой на TechCrunch, разрешающие документы выдало Управление транспортных средств Калифорнии – в них указаны три гибридных автомобиля Lexus RX450h 2015 года выпуска и шесть водителей-испытателей.

В декабре прошлого года Apple опубликовала открытое письмо к Национальной администрации безопасности дорожного движения США. В нем компания официально подтвердила, что работает над созданием системы автопилота для автомобилей, и призвала разработчиков такого оборудования объединить усилия и делиться накопленным опытом.

Подробности о системе автопилота Apple пока не раскрываются. Также ничего не уточняется о плане испытаний беспилотных автомобилей, принадлежащих компании. Следует отметить, что ранее для тестирования беспилотных технологий автомобили Lexus RX450h 2015 года выпуска использовала и компания Google.

В конце прошлого года стало известно, что Apple отказалась от постройки собственного беспилотного автомобиля, разработка которого велась в рамках проекта "Титан". При этом в компании заявили, что она продолжит работу над системой автопилота для автомобилей.

Напомним, Boeing испытал новый самолет 737 MAX 9.
Apple, автомобили, беспилотники

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