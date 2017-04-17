Археологи нашли останки средневекового священника, убитого тупым предметом

Исследование скелета выявило, что священник часто занимался тяжелым физическим трудома, а на момент смерти ему было 35-45 лет

Археологи обнаружили в Великобритании останки средневекового священника со следами травмы головы, склонного к физическому труду и, вероятно, умершего от голода. Информация была опубликована в издании The Telegraph.

Каменный гроб со скелетом священника был найден на территории аббатства Торнтон, основанного в 1139 году. Как гласили выбитые на гробе надписи, это были останки священника Ричарда де В'Петона, умершего 17 апреля 1317 года.

Несмотря на высокий статус, анализ зубов показал, что в детстве священник страдал от недоедания. Кроме того, судя по следам на черепе, он получил тяжелую травму головы. Исследование скелета выявило, что священник часто занимался тяжелым физическим трудом. На момент смерти ему было 35-45 лет, а рост составлял около 160 см. 3D-сканирование показало, что травма головы была нанесена тупым предметом задолго до смерти.

Исследователи предполагают, что священник умер от голода в годы Великого голода (1315-1317). В аббатствах часто заботились о нищих и больных, предоставляя им ресурсы, в том числе и питание. Возможно, Ричард провел свои последние дни в заботе о нуждающихся.

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