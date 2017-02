Астронавт ESA показал эксперимент с водой в невесомости

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал видео эксперимента, целью которого является изучение поведения жидкости в состоянии невесомости, – передает ZN. В ходе эксперимента вода помещается в специальную капсулу, а астронавт трясет и раскручивает ее для того, чтобы проследить за дальнейшим поведением жидкости.

