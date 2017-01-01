Астрономы придумали, как ускорить открытие черных дыр

Ученые предполагают, что новый метод позволит открывать до 10 новых черных дыр в год

Ученые из Университета Ватерлоо разработали метод, который позволит значительно ускорить темпы обнаружения черных дыр в космосе. Статья об этом опубликована в журнале Astrophysical Journal.

Ученые предполагают, что новый метод позволит открывать до 10 новых черных дыр в год и удвоить число известных таких объектов в ближайшие два года.

Профессор Эвери Бродерик с коллегами предложили регистрировать новые черные дыры, объединив два современных метода их открытия – микролинзирование и радиоинтерферометрию. Гравитационное микролинзирование происходит, когда черная дыра притягивает и изгибает лучи света, от удаленных источников.

Вместо наблюдений в оптике ученые предложили использовать радиоволны, чтобы получать мгновенные "снимки" событий микролинзирования в реальном времени.

"Если вы смотрите на одно событие при помощи интерферометра, вы можете получить более чем одно изображение. Это дает нам возможность извлечь полный спектр параметров – таких, как масса, расстояние и скорость", — пояснили авторы работы.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили блуждающую черную дыру.