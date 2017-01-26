Астрономы раскрыли последствия столкновения галактик у Млечного Пути

Группа астрономов из Католического университета Севера в Чили выяснили последствия столкновения Большого и Малого Магеллановых Облаков.

Свои выводы ученые представили в статье в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Оказалось, что взаимодействие между галактиками привело к появлению новых звезд. Магеллановы облака являются спутниками Млечного Пути и удалены от него на расстояние 160 тысяч световых лет.

При этом около 200 миллионов лет назад галактики подошли достаточно близко друг к другу, чтобы гравитационное взаимодействие между ними начало влиять на процессы звездообразования.

Чтобы выявить последствия столкновения двух галактик, ученые занялись поиском недавно сформированных звезд на периферии Большого Магелланова Облака (БМО). В результате они обнаружили шесть космических объектов, которые образовались около 50 миллионов лет назад, что по астрономическим меркам делает их молодыми. При этом эти небесные тела находились в регионе, где находятся преимущественно старые звезды.

По мнению астрономов, расположение обнаруженных ими молодых звезд вдали от центра БМО говорит о том, что при столкновении галактик-спутников в них активировались процессы образования новых космических объектов.

Тем временем мимо Земли пролетел астероид размером с автобус.