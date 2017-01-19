Астрономы заглянули внутрь пятен на Солнце

Астрономам Европейской южной обсерватории (ESO) с помощью мощнейшего микроволнового телескопа ALMA удалось получить высококачественные снимки пятен на Солнце. Как сообщает РИА Новости, эти материалы могут в дальнейшем оказать помощь в предсказании солнечных бурь.

Благодаря телескопу ALMA, ученые имеют возможность одновременно исследовать структуру всех пятен на Солнце в высоком разрешении. Кроме того, оборудование обсерватории позволяет вести наблюдение за светилом послойно. А это, как надеются астрономы, поможет открыть тайну зарождения пятен на нашей звезде.

Кстати, для того, чтобы получить необходимые снимки, сотрудникам обсерватории пришлось перенастроить антенны чувствительного телескопа и специально защищать их от перегрузки. Дело в том, что мощное излучение Солнца уже "сжигало" микроволновые телескопы, которые случайно направлялись в его сторону.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало удивительный видеоролик сверхвысокой четкости вспышки на Солнце среднего уровня.