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Астрономы заглянули внутрь пятен на Солнце http://www.segodnya.ua/img/article/7897/99_main.1484827392.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/99_tn.1484827392.jpg Наука и Технологии Ученые удалось сделать снимки с помощью мощного микроволнового телескопа

Астрономы заглянули внутрь пятен на Солнце

Сегодня, 19:32

Ученые удалось сделать снимки с помощью мощного микроволнового телескопа

Фото: AFP
Фото: AFP

Астрономам Европейской южной обсерватории (ESO) с помощью мощнейшего микроволнового телескопа ALMA удалось получить высококачественные снимки пятен на Солнце. Как сообщает РИА Новости, эти материалы могут в дальнейшем оказать помощь в предсказании солнечных бурь.

Благодаря телескопу ALMA, ученые имеют возможность одновременно исследовать структуру всех пятен на Солнце в высоком разрешении. Кроме того, оборудование обсерватории позволяет вести наблюдение за светилом послойно. А это, как надеются астрономы, поможет открыть тайну зарождения пятен на нашей звезде.

Кстати, для того, чтобы получить необходимые снимки, сотрудникам обсерватории пришлось перенастроить антенны чувствительного телескопа и специально защищать их от перегрузки. Дело в том, что мощное излучение Солнца уже "сжигало" микроволновые телескопы, которые случайно направлялись в его сторону.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало удивительный видеоролик сверхвысокой четкости вспышки на Солнце среднего уровня.
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Источники:

РИА Новости, Российская газета

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