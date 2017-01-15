Атака трехметрового червя: самый жуткий подводный хищник (видео)

Океан таит в себе немало крайне странных созданий, но обычно они живут на большой глубине, где огромное давление и экстремальные условия создают настоящих монстров. Но герой этого ролика не таков. Он живет на глубине 10−40 метров, но встречается и на 6 метрах, – сообщает Popmech со ссылкой на Smithsonian.

Этого хищного многощетинкового червя зовут Eunice aphroditois. На ранних стадиях развития это червяк длиной всего 100 мм, но растет он быстро и часто достигает размера 2−3 метров (хотя в среднем размеры Eunice aphroditois примерно 1 метр в длину). Червь прячется на дне, и атакует проплывающих мимо рыб с такой силой и скоростью, что иногда сразу разрезает жертву пополам. Вдобавок, он еще и ядовитый, его токсин парализует или сразу убивает рыбу.

Известные случаи, когда Eunice aphroditois случайно попадал в аквариумы вместе с гравием или камнями. Так в 2009 году в океанариуме Корнуолла кто-то начал уничтожать морских рыб, и пришлось разобрать всю выставку, прежде чем червя нашли. На него не действовали ловушки, он легко перекусывал рыбные лески и глотал крючки. Червь получил кличку Барри, и отправился в отдельный аквариум.

Неофициально Eunice aphroditois получил название червь Боббита по фамилии Лорены Боббит, главной фигурантки нашумевшего дела 1996 года, которая отрезала пенис своему мужу. Eunice aphroditois получил такую кличку из-за своих острых и мощных челюстей, но никаких свидетельств о том, что представители его вида когда-либо нападали на проплывающих над ним людей нет.

Живут черви в теплых водах и встречаются как в Атлантическом океане, так и в Тихом.