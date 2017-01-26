"Белые" хакеры из Украины оказались лучшими в мире

Команда КПИ им. Игоря Сикорского "dcua" признана лучшей среди более 12 тысяч команд "белых" хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба КПИ.

Рейтинг составляется по результатам участия команд в многочисленных соревнованиях в области информационной безопасности и является едва ли не самым престижным в мире. В 2016 году к нему были отнесены результаты почти 70 соревнований, которые проводились очно или в режиме он-лайн.

"Белыми", или "этическими" хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников и выстроить ее эффективную защиту. Правда, сами такие специалисты предпочитают термин "исследователи в области информационной безопасности" (security researchers), поскольку их задачей является не слом чьих-то компьютерных систем и сетей, а исследования новых технологий.

Команда "dcua" создана в 2012 году. Ее лидером и тренером является научный сотрудник ФТИ Николай Ильин. В состав команды также входят его брат, аспирант ФТИ Константин Ильин, студент 5 курса ФТИ Виктор Сытник, выпускник ФТИ Николай Овчарук, выпускник Института специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского Андрей Данилюк и другие.