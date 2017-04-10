Блогер проверил на прочность iPhone 7 и Samsung Galaxy S8

Вчера, 13:29

Флагманы Apple и Samsung сбросили с высоты в полтора метра два раза


Популярный видеоблогер TechRax провел очередной эксперимент: проверил на прочность два популярных смартфона – iPhone 7 (красного цвета) и Samsung Galaxy S8.

Флагманы Apple и Samsung сбросили с высоты в полтора метра два раза. Первый, лайт-вариант, смартфоны пережили с минимальными повреждениями. У iPhone образовался скол на корпусе, Galaxy S8 практически не пострадал.

А вот более жесткое падение гаджеты перенесли гораздо хуже. IPhone 7 треснул и перестал работать. А у Galaxy S8 появились сильные сколы по углам. Впрочем, флагман от Samsung продолжал работать – устройство оказалось гораздо более крепким, чего его "яблочный" собрат. 

Видео с истязаниями смартфонов уже набрало более 1,5 миллиона просмотров.
 

Популярный видеоблогер TechRax провел очередной эксперимент: проверил на прочность два популярных смартфона – iPhone 7 (красного цвета) и Samsung Galaxy S8.

Флагманы Apple и Samsung сбросили с высоты в полтора метра два раза. Первый, лайт-вариант, смартфоны пережили с минимальными повреждениями. У iPhone образовался скол на корпусе, Galaxy S8 практически не пострадал.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Видео: красный iPhone 7 оказался огнеупорным

А вот более жесткое падение гаджеты перенесли гораздо хуже. IPhone 7 треснул и перестал работать. А у Galaxy S8 появились сильные сколы по углам. Впрочем, флагман от Samsung продолжал работать – устройство оказалось гораздо более крепким, чего его "яблочный" собрат. м

Видео с истязаниями смартфонов уже набрало более 1,2 миллиона просмотров.
видео, проверка, тест, iphone, Apple, Galaxy, samsung, гаджеты, смартфоны, прочность, блогер, блоггер

Вы сейчас просматриваете новость "Блогер проверил на прочность iPhone 7 и Samsung Galaxy S8". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метро в Киеве

Вопрос о повышении тарифа сейчас вообще не стоит

Проезд в киевском метро не подорожает

Вчера, 07:13

Речь о повышении тарифов на проезд в метрополитене сейчас вообще не идет - начальник метро

Донбасс

Вагоны сошли с рельсов. Фото: полиция

Под Мариуполем произошла авария товарного поезда

9 Апреля, 11:47

Четыре вагона по неизвестной причине сошли с рельсов

Украина

СБУ выявила несанкционированный доступ к сетям миграционной службы, фото из открытых источников

СБУ сообщила причину проверок, из-за которых возникли сбои в работе паспортных центров

7 Апреля, 03:56

СБУ выявила несанкционированный доступ к сетям миграционной службы, что создает условия для утечки информации

Донбасс

Полиция проводит проверку. Фото: yaplakal.com

На Донбассе в могилу с умершей подложили еще одну покойницу

5 Апреля, 14:08

Правоохранители квалифицировали инцидент как "надругательство над могилой"

Донбасс

На территории школы мог произойти взрыв. Фото: vchaspik.ua

В Мариуполе спасли школу от взрыва

5 Апреля, 13:46

Подробности инцидента рассказали в полиции Донецкой области

Донбасс

Боевиков лишили прав. Фото: AFP

Россияне лишили боевиков прав

4 Апреля, 12:30

Поводом стало масштабное хищение боеприпасов и материальных средств

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования