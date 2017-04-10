Блогер проверил на прочность iPhone 7 и Samsung Galaxy S8
Флагманы Apple и Samsung сбросили с высоты в полтора метра два раза
Популярный видеоблогер TechRax провел очередной эксперимент: проверил на прочность два популярных смартфона – iPhone 7 (красного цвета) и Samsung Galaxy S8.
Флагманы Apple и Samsung сбросили с высоты в полтора метра два раза. Первый, лайт-вариант, смартфоны пережили с минимальными повреждениями. У iPhone образовался скол на корпусе, Galaxy S8 практически не пострадал.
А вот более жесткое падение гаджеты перенесли гораздо хуже. IPhone 7 треснул и перестал работать. А у Galaxy S8 появились сильные сколы по углам. Впрочем, флагман от Samsung продолжал работать – устройство оказалось гораздо более крепким, чего его "яблочный" собрат.
Видео с истязаниями смартфонов уже набрало более 1,5 миллиона просмотров.
Популярный видеоблогер TechRax провел очередной эксперимент: проверил на прочность два популярных смартфона – iPhone 7 (красного цвета) и Samsung Galaxy S8.
Флагманы Apple и Samsung сбросили с высоты в полтора метра два раза. Первый, лайт-вариант, смартфоны пережили с минимальными повреждениями. У iPhone образовался скол на корпусе, Galaxy S8 практически не пострадал.
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А вот более жесткое падение гаджеты перенесли гораздо хуже. IPhone 7 треснул и перестал работать. А у Galaxy S8 появились сильные сколы по углам. Впрочем, флагман от Samsung продолжал работать – устройство оказалось гораздо более крепким, чего его "яблочный" собрат. м
Видео с истязаниями смартфонов уже набрало более 1,2 миллиона просмотров.
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