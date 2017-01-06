BMW представила автомобильный интерьер будущего (фото)

Управление осуществляется с помощью жестов и голосом, а функционал системы посвящен повседневным задачам человека

Компания BMW представила на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе концепт i Inside Future, отражающий взгляд марки на автомобильный интерьер будущего. Прототип, среди прочего, оснастили мультимедийной системой с голографическим дисплеем HoloActive Touch, – передает "Мотор".



Разработчики отметили, что виртуальный экран объединяет в себе преимущества проекционного дисплея, технологии управления жестами и "интуитивного" тачскрина. Изображение появляется над центральной консолью, при этом система определяет движения пальцев, как бы касающихся сенсорного дисплея. Таким образом осуществляется управление всеми функциями мультимедийного комплекса.

Физических кнопок в четырехместном салоне i Inside Future нет. Вместе с тем под правой боковой панелью предусмотрено место для хранения книг.

Еще на выставке CES компания показала концепт домашней мультимедийной системы Connected Window. Это три монитора, объединенных таким образом, чтобы напоминать окна.

Управление осуществляется с помощью жестов и голосом, а функционал системы посвящен повседневным задачам человека. По сути Connected Window служит цифровым органайзером, который помогает распланировать время с учетом различных факторов.

Предполагается, что облачное хранилище системы объединяет также информацию со смартфона и персонального компьютера владельца. Впоследствии к нему может быть подключен и автомобильный мультимедийный комплекс — например, для автоматической загрузки запланированного маршрута.