Boeing испытала новый самолет 737 MAX 9 (видео)

В новой модели лайнера на 16 мест больше, чем в предыдущей

Компания Boeing успешно испытала новый самолет 737 MAX 9, сообщается на сайте корпорации. В новой модели лайнера на 16 мест больше, чем в предыдущей 737 MAX 8, говорится в сообщении. В компании также отметили, что новый самолет более экономичный, чем его предыдущая модель, – передает РБК.

Согласно сообщению, дальность самолета 737 MAX 9 на 1,1 тыс. км больше, чем у конкурентов. Такого результата удалось добиться без установки дополнительных топливных баков и увеличения размеров самолета, отметили в Boeing.

В апреле 2016 года компания Boeing заявила о решении создать на базе модели 737 MAX 7 новую версию самолета, сообщал The Wall Street Journal. Издание отмечало, что новая модель лайнера будет несколько больше предыдущей и рассчитана на большее количество посадочных мест. Это должно было помочь Boeing в борьбе с компанией Airbus за долю на рынке, уточнял Reuters.