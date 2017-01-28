Boeing показала синие скафандры для астронавтов, которые полетят на МКС в 2018 году (видео)

Сегодня, 05:07

Тестовый пилотируемый полет CST-100 запланирован на август 2018 года


Американская корпорация Boeing представила синие скафандры — они легче и удобнее старых. В этих скафандрах будут летать на МКС астронавты из экипажа космического корабля CST-100 Starliner, – передает Meduza.

Тестовый пилотируемый полет CST-100 запланирован на август 2018 года. Программу Starliner поддерживает NASA — если все получится, агентство сможет доставлять астронавтов на МКС без помощи российских космических кораблей.

Новые скафандры на 40 процентов легче, чем те, что делали для экипажей шаттлов. Они более гибкие, а шлем встроен в костюм. Перчатки позволяют работать с сенсорными экранами, которые используются для управления CST-100.
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