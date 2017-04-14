Боевые вертолеты нового поколения: тише, дальше, быстрее
Объединенная мультиролевая вертолетная программа призвана найти замену вертолетам, которые сейчас состоят на вооружении США
Sikorsky Boeing выпустило новое видео, показывающее компьютерный прототип их новой разработки. Ей стал вертолет Sb>1 Defiant, который призван заменить боевой вертолет AH-64 Apache и транспортный UH-60 Blackhawk, – пишет Popular Mechanics.
Объединенная мультиролевая вертолетная программа призвана найти замену вертолетам, которые сейчас состоят на вооружении США, так как несмотря на эффективность, их конструкция восходит еще к 1960-м и 1970-м годам, и Sikorsky Boeing недавно более подробно очертили свои планы. Их вертолет Defiant развивает скорость больше 250 узлов, то есть около 462 км/ч, что значительно превышает скорость транспортного вертолета UH-60M Blackhawk, чья скорость достигает лишь 294 км/ч.
Defiant также способен действовать на более дальних расстояниях, летать на значительных высотах, там, где воздух становится крайне разреженным. Его маневренность на низких скоростях улучшена, что может быть особенно полезно в городском окружении.
Транспортная версия нового прототипа может перевозить 8 носилок вместо прежних шести и в общем более вместительна. На видео не слишком много рассказано о боевой версии нового вертолета, которая по идее должна заменить AH-64 Apache, но в ней есть пулемет на носу вертолета, а также ракеты.
Забавно, что в самом конце видео диктор практически мимоходом говорит, что у Defiant' "значительно снижена акустическая сигнатура", то есть он тише других вертолетов. По идее такая особенность должна быть немалым коммерческим доводом, но она практически незаметна посреди перечисления других возможностей прототипа.
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