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Британские инженеры разработали приложение для смартфона, передающее поцелуй (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/54_main.1484226465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/54_tn.1484226465.jpg Наука и Технологии Теперь все влюбленные, находящиеся в разлуке, смогут передавать друг другу не только изображение и голос, но и почувствовать поцелуй любимого человека

Британские инженеры разработали приложение для смартфона, передающее поцелуй (видео)

Сегодня, 15:30

Теперь все влюбленные, находящиеся в разлуке, смогут передавать друг другу не только изображение и голос, но и почувствовать поцелуй любимого человека


Группа инженеров из Лондонского университета разработала устройство для смартфона под названием Kissenger (не путать с бывший государственным секретарем США), которое позволяет удаленно обмениваться поцелуями.

 
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