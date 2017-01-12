Британские инженеры разработали приложение для смартфона, передающее поцелуй (видео)
Теперь все влюбленные, находящиеся в разлуке, смогут передавать друг другу не только изображение и голос, но и почувствовать поцелуй любимого человека
Группа инженеров из Лондонского университета разработала устройство для смартфона под названием Kissenger (не путать с бывший государственным секретарем США), которое позволяет удаленно обмениваться поцелуями.
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