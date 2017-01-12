Британские инженеры разработали приложение для смартфона, передающее поцелуй (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/54_main.1484226465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/54_tn.1484226465.jpg 2017-01-12T15:30:09+02:00 Наука и Технологии Теперь все влюбленные, находящиеся в разлуке, смогут передавать друг другу не только изображение и голос, но и почувствовать поцелуй любимого человека