Чем грозит глобальное потепление: ученые нашли в воде смертоносный токсин

Нейротоксин, попадание которого в организм вызывает ужасные последствия, все чаще встречается в морепродуктах, употребляемых в пищу. Причина проста: из-за нагрева воды океан "цветет", и крошечные водоросли, выделяющие ядовитое вещество, становятся причиной гибели множества млекопитающих. Но можно ли избежать массовых отравлений, – задается вопросом "Популярная Механика".

Загадочный, потенциально смертоносный нейротоксин, отравляющий людей благодаря моллюскам, может быть напрямую связан с прогревом океанических вод. Новое исследование позволяет предсказать появление ядовитых агентов в улове рыболовных судов и позволяет уменьшить угрозу для жизни людей. Однако один вопрос остается без ответа: поскольку уровень температуры вод Мирового океана растет все выше и выше, не последует ли за ним увеличение токсичности?

Домоевая кислота (также известная как "кислота зомби") — вещество, вырабатываемое в естественной среде крошечными водорослями, фитопланктоном. На самом деле сейчас никто не знает, для чего он нужен. "Моллюски, поедающие цветущие водоросли, кажется совершенно не обращают внимание на токсин", говорит Морриган Маккиббен, аспирант из Орегонского университета. Но вот парадокс: в то время, как непосредственные пожиратели фитопланктона обладают иммунитетом против его токсина, прочие животные подвергаются страшным мучениям, если случайно съедят его. Домоевая кислота имитирует нейромедиатор под названием глутамат, и осуществляет куда более лучшую связь с мозгом, чем оригинал. В результате это приводит к тому, что продукция нейромедиатора снижается, и у человека начинаются судороги и потеря памяти. Некоторые исследования показывают, что этот токсин способствует развитию болезни Альцгеймера у морских львов и сто он повинен в массовой гибели всех, кто связан с океаном, от китов до морских птиц. Люди тоже пострадали.

"Почему эти крошечные существа вырабатывают токсин, который начинает работать лишь на пару уровней вверх по пищевой цепи? На это у нас нет ответа", констатирует Маккиббен. Как бы то ни было, не менее важным вопросом для ученых стала возможность прогнозировать увеличение уровня домоевой кислоты в регионах и возможность удерживать ее как можно дальше от пищевых продуктов. В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, биолог предоставляет доказательства того, что потепление океанов может привести к увеличению уровня домоевой кислоты.

Используя данные из различных источников, исследователи смогли обнаружить связь между погодными циклами, которые нагревают океан (к примеру Эль-Ниньо) и пиковое увеличение уровня домоевой кислоты. И раньше предполагалось, что потепление воды способствует ее "зацветанию", но теперь это стало очевидным. Из-за резкого роста температуры фитопланктона становится больше, уровень токсина растет и люди получают все большие дозы ядовитого вещества вместе с продуктами питания.

Теперь же ученые уверены, что, отслеживая нагрев воды с помощью многочисленных служб и содействия рыболовных компаний, можно будет предсказать динамику роста токсичности. К сожалению, в настоящее время единственный метод борьбы с этим явлением — прекратить отлов рыбы в пораженных фитопланктоном областях.