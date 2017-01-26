Через шесть лет появятся человеческие органы, напечатанные на 3D-принтере – The Economist

Исследователи в разных местах мира пытаются экспериментировать с тканями почек, печени, кожи, костей и хрящей, а также с клетками крови

Ежегодно около 120 тысяч органов, в основном почки, пересаживают от одного человека к другому. Иногда донорами выступают живые добровольцы. Но чаще источником органов становятся люди, которые стали жертвами несчастного случая, инсульта, сердечного приступа или любого другого фактора, который внезапно остановил жизнь в целом здорового человека. Но автомобили становятся более безопасными, а первая медицинская помощь – более эффективной. Количество органов для пересадки сокращается. Много людей умирают в ожидании трансплантации. Поэтому исследователи начали изучать вопрос, как вырастить новые органы из генетических образцов. Об этом сегодня пишет The Economist.

Один из перспективных подходов – метод печати органов. Сегодня много вещей изготавливается с помощью 3D-принтеров. И, кажется, нет причин, почему части человеческого тела тоже нельзя воспроизвести таким способом. Но сейчас такая "биопечать" остается экспериментальной. Но напечатанные живые ткани уже сейчас продаются для испытания лекарств. И ожидается, что первая трансплантация тканей произойдет в течение ближайших лет.

Идея биоечати появилась в начале 2000-х годов, когда оказалось, что живые клетки можно распылять через форсунки струйных принтеров и при этом не повредить их. Сегодня с помощью многих струйных печатных головок можно наносить клетки разного типа вместе с полимерами, которые помогают сформировать определенную структуру. Можно наносить один слой клеток на другой и таким образом наращивать настоящую живую и функциональную ткань.

Исследователи в разных местах мира пытаются экспериментировать с тканями почек, печени, кожи, костей и хрящей, а также с клетками крови, чтобы поддерживать образцы живыми. Удалось пересадить напечатанные уши, кости и мышцы животным, а также добиться того, чтобы эти искусственные органы прижились.

В прошлом году исследователи из Университета Нортвестерна в Чикаго даже напечатали функциональные яичники для мыши. Биотехнологическая компания Sichuan Revotek в Китае успешно имплантировала напечатанную часть артерии обезьяне. Это первый шаг в испытании технологии, предназначенной для людей. Также компания из Сан-Диего Organovo в декабре объявила, что смогла успешно пересадить напечатанную ткань человеческой печени мыши. И эта ткань прижилась и функционирует.

Organovo надеется, что через 3-5 лет сможет разработать процедуру лечения хронической недостаточности печени, а также врожденного нарушения метаболизма у детей раннего возраста. Компания оценила, что только в Америке потенциал рынка такого лечения оценивается в три миллиарда долларов в год.

Американский гигант Johnson & Johnson также убежден, что биопечать очень скоро изменит медицину. Поэтому компания организовала альянсы с несколькими заинтересованными в этой технологии учеными и биотехнологическими компаниями. Один из таких альянсов создан с компанией Tissue Regeneration Systems из Мичигана. Его цель – разработать импланты для лечения поврежденных костей. Другой альянс с компанией Aspect из Канады работает над печатью мениска.

Издание пишет, что в ближайшем будущем биопечать поможет развивать и тестировать другие виды лечения. Organovo уже предлагает ткани печени и почек для безопасного испытания медицинских препаратов. Это успокоит активистов, поскольку необходимость испытывать лекарства на животных исчезнет. Также это пойдет на пользу производителям, поскольку напечатанные ткани – человеческие. Поэтому результаты испытаний будут более точными.

Из таких же соображений французская компания L'oréal, американская Procter & Gamble и немецкий химический концерн BASF работают над печатью человеческой кожи.

Французский производитель косметики уже сейчас выращивает около пяти квадратных метров кожи в год, используя более медленные, устаревшие технологии. Биопечать позволит выращивать значительно больше, а также кожу разных типов и текстуры. Напечатанная кожа может быть использована для пересадки людям с ожогами и язвами. Этот подход тоже еще в процессе рассмотрения, поскольку кожу нужно печатать просто на теле.

Пенсильванская компания Renovacare разработала специальный пистолет, которым можно распылять стволовые клетки кожи на ране или месте ожога пострадавшего. Стволовые клетки могут становиться любым другим видом клеток. Согласно методу компании, их берут у самого пациента, поэтому угрозы, что организм отторгнет новую ткань, нет. Б

ольшой победой всех этих усилий станет возможность печатать целые органы. Аналитическая компания Roots Analysis считает, что напечатанные почки появятся в клиниках на протяжении ближайших шести лет. Печень, которая имеет естественное свойство восстанавливаться, тоже, скорее всего, не заставит себя ждать. Разработка технологии для печати сердец займет больше времени из-за геометрически сложной структуры органа.

Во всех случаях появление на рынке напечатанных органов будет означать, что людям, которым они нужны, не придется ждать ни жеста доброй воли потенциальных доноров, ни смерти незнакомцев, чтобы спасти свою жизнь.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании планируют рассмотреть законопроект, который разрешит ученым выращивать донорские органы для людей в телах животных.