Для iPhone 8 разрабатывают новую систему защиты

Компания Apple разрабатывает новую систему биометрической идентификации пользователя.

Об этом рассказал аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо, пишет AppleInsider.

Отмечается, что технология придет на смену Touch ID.

По словам эксперта, Apple работает над технологией оптического сенсора для распознавания отпечатков пальцев через OLED-дисплей. Это позволит создать смартфон, экран которого сможет считывать биометрические данные. Кроме того, гибкие OLED-экраны гораздо тоньше TFT-LCD аналогов, что позволит добиться более высокой точности работы сканера.

Как полагает Мин-Чи Куо, в будущем компания внедрит двухуровневую защиту с использованием сканера отпечатков вместе с системой распознавания лиц. Он также добавил, что в будущем в смартфонах Apple вовсе пропадет дактилоскопический сенсор и будут использоваться другие технологии биометрической идентификации.