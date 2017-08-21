Илон Маск требует запретить боевых роботов

Сегодня, 05:33

Предприниматели, ученые и эксперты из 26 стран направили письмо в ООН

Кадр из фильма &quot;Трансформеры&quot;
Кадр из фильма "Трансформеры"

Глава Tesla Илон Маск и создатель компании DeepMind Мустафа Сулейман подписали письмо о необходимости запретить разработку и использование автономного оружия. Вместе с ними документ, направленный в Организацию Объединенных Наций, поддержали 114 специалистов из 26 стран мира, – передает TJ со ссылкой на The Guardian.

Авторы письма предупредили, что создание боевых роботов приведет к "третьей оружейной революции", которая сможет сравниться с изобретением ядерного оружия и пороха.

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"Когда это случится, начнутся военные действия невиданных масштабов, которые будут развиваться со скоростью, которую человечество не сможет осознать. Новый тип оружия может попасть в руки террористов или диктаторов, а также хакеров, которые будут задействовать его для недопустимых целей", – говорится в тексте письма в ООН.

Как отметил в издании, 21 августа в Мельбурне состоится Международная конференция по вопросам использования искусственного интеллекта (IJCAI), где также будут присутствовать представители ООН. Авторы письма попросили организацию запретить автономное вооружение наравне с химическим оружием.

Маск и до этого выступал за запрет боевых роботов. В 2015 году глава SpaceX вместе со Стивеном Хокингом направлял письмо к ООН с требованием запретить автономное оружие. А 25 июля 2017 года Маск поспорил с Цукербергом о потенциальной опасности искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что "Калашников" создал боевого робота.
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